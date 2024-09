Przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli. „Dziecko silnie krwawi”

Kierowca popełnił wykroczenie we wtorek wieczorem. W związku z tym, że nie zatrzymał się do kontroli, po chwili miał za sobą pędzący radiowóz z włączoną sygnalizacją świetlną.

Mężczyzna w końcu zatrzymał się i roztrzęsionym głosem wyjaśnił, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. Chodziło o jego maleńką córeczkę.

„Silnie krwawi”

Sytuacja została przez policjantów sfilmowana. – Proszę pana, ja jadę z dzieckiem na SOR (szpitalny oddział ratunkowy), proszę was, krwawi mi dziecko – zwrócił się do mundurowych, by pozwolili mu jechać. Ci natomiast podjęli decyzję o umożliwieniu kierowcy jak najszybszego dotarcia do pobliskiego szpitala w tej części Śląska.

Funkcjonariusze poinformowali w międzyczasie dyżurnego o całej sytuacji. – Mężczyzna wybiegł i mówi, że ma dziecko w aucie, które silnie krwawi – powiedział. Wskazał też, że będą eskortować kierowcę do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie (na wzgórzu Parkitka).

Częstochowa. Liczyła się każda sekunda

Policjanci przejechali całą drogę na sygnale, aż dotarli do placówki medycznej. Na miejscu na dziecko czekał już personel szpitala. Padło pytanie, ile miesięcy ma dziecko, wówczas mężczyzna wskazał, że ma zaledwie 4,5 miesiąca.

Policjanci podkreślają, że w tej sytuacji liczyła się każda sekunda. „Dzięki działaniom policjantów obu patroli dziecko dotarło do szpitala w możliwie jak najkrótszym czasie” – zaznacza zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

