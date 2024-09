Zwłoki młodego mężczyzny na plebanii. Nowe fakty z prokuratury i policji

W sobotę 7 września w pokoju wikariusza, mieszkającego na terenie parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie (woj. mazowieckie), znaleziono ciało. Jak się właśnie okazało to 29-latek z woj. łódzkiego. W poniedziałek zebrane przez policję materiały w tej sprawie przekazano do prokuratury w Sierpcu wraz z wnioskiem o wszczęcie śledztwa – skomentowała w rozmowie z PAP rzecznik płockiej Komendy Miejskiej Policji podkom. Monika Jakubowska.

Z kolei rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Bartosz Maliszewski podał, że sekcję zwłok mężczyzny zaplanowano na wtorek. Prokurator przekazał wcześniej, że „na ciele mężczyzny nie odkryto obrażeń”. – Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek przyczynił się do tego zgonu – mówił. Śledztwo najprawdopodobniej zostanie wszczęte w kierunku „nieumyślnego spowodowania śmierci”, co jest standardową procedurą w tego typu przypadkach.

Drobin. Zwłoki 29-latka w mieszkaniu księdza. Kuria w Płocku wydała oświadczenie

Komunikat w sprawie wystosowała też Diecezja Płocka. „W związku z tragicznym zdarzeniem, jakie miało miejsce w parafii Drobin w dniu 7 września 2024 roku – znalezieniem ciała martwego mężczyzny w mieszkaniu wikariusza – przekazujemy, że natychmiast po otrzymaniu informacji z parafii biskup płocki pojechał na miejsce zdarzenia. Podjął kroki zmierzające do wyjaśnienia tej dramatycznej sytuacji. Nawiązana została współpraca z policją” – podkreślono.

Rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Płocku dr Elżbieta Grzybowska dodała, że „wikariusz został natychmiast zawieszony w swoich obowiązkach, otrzymał polecenie opuszczenia parafii i zamieszkania poza nią, do czasu wyjaśnienia sprawy”. „Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. Wyrażamy głębokie ubolewanie i smutek z powodu tej tragedii” – podsumowano.

