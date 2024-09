Tak zmienia się mózg kobiety w ciąży. Sensacyjne wnioski naukowców

Około 85 proc. kobiet w ciągu swojego życia zachodzi jeden lub kilka razy w ciążę. W ciągu dziewięciu miesięcy ciało matki przechodzi głębokie przemiany, aby dostosować się do potrzeb rozwijającego się dziecka. Naukowcy z Kalifornii postanowili sprawdzić, jakim przeobrażeniom ulega struktura mózgu kobiety w tym szczególnym czasie.

Tak zmienia się mózg kobiety w ciąży. Wnioski naukowców mogą zadziwiać

W czasie trwania ciąży w mózgu kobiety dochodzi do „poważnej reorganizacji”, a zmiany mają charakter zarówno krótkotrwały, jak i długofalowy – taki wniosek płynie z najnowszych badań, które opisał The Guardian. Aby dojść do takiej konkluzji, wykonano 26 skanów mózgu zdrowej 38-latki, która przeszła procedurę zapłodnienia in vitro.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego było wykonywane przed poczęciem, w trakcie ciąży i do dwóch lat po porodzie. Na jej podstawie można było zaobserwować zmiany w objętości istoty szarej, grubości kory mózgowej, a także mikrostrukturze istoty białej. Dzięki regularnemu przeprowadzaniu skanów, badania są nie tylko pełniejsze, ale pozwalają również na to, aby poszczególne fazy „reorganizacji” można było osadzać na osi czasu, a następnie porównywać je między sobą.

Zmiany w mózgu kobiety w ciąży. „Choreograficzna”

Odkrycie zostało określone jako „prawdziwie heroiczne” i toruje drogę do znacznie głębszego zrozumienia pracy mózgu kobiet w ciąży. Aby uzyskać więcej danych, obecnie gromadzone są skany mózgów innych kobiet w ciąży.

– Mózg matki przechodzi choreograficzną zmianę w czasie ciąży i wreszcie jesteśmy w stanie obserwować ten proces w czasie rzeczywistym – skomentowała prof. Emily Jacobs, badaczka z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara.

