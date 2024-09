Nielegalny wyścig w Warszawie. Radny nie przebierał w słowach: Patusy

Post radnego z Pragi-Północ, Targówka pojawił się na Facebooku 23 września rano. Zjazd sportowych samochodów, ich kierowców i entuzjastów tego typu wrażeń miał miejsce w ten weekend. Jak opisuje Mencwel, by można było zorganizować, „zablokowali ruch na całej kilkupasmowej ulicy”.

„Są całkowicie bezkarni”

Radny z Warszawy podaje, że grupa wielbicieli sportowych aut i nielegalnych wyścigów „od dawna opisuje swoje wybryki”. Mają swoje konta w social mediach, które obserwowane są przez dziesiątki tysięcy osób. W niedzielę opublikowali tam także „film, na którym ktoś driftuje nocą bmw, a cała ulica stoi w korku” – pisze Mencwel.



Z wiedzy lokalnego działacza wynika, że w tej sprawie służby wówczas miały nie podjąć żadnych działań. „Są całkowicie bezkarni” – twierdzi Mencwel, wskazując na organizatorów wyścigu, tymczasem „ryk” aut przy takich okazjach „słychać kilometry dalej”. „Nie wspominam już o blokowaniu drogi, ewidentnym łamaniu przepisów i stwarzaniu olbrzymiego zagrożenia” – wskazuje radny stolicy.

Działacz Miasto Jest Nasze poinformował, że organizacja MJN „analizuje właśnie, jak i gdzie zgłosić” uczestników tego zdarzenia, których Mencwel nazwał „patusami”, by „dosięgła ich kara”. Lokalny polityk zwrócił się też do prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego, by „ukrócił nocne wyścigi”.



„Policja unika odpowiedzi na zadawane pytania”?

W jednym z komentarzy użytkownik Facebooka zapytał radnego, gdzie miało miejsce zdarzenie. Mencwel wskazał, że to prawdopodobnie okolice Wesołej (czyli dzielnicy po wschodniej stronie Wisły).



Redakcja serwisu gazeta.pl miała skontaktować się ze służbami, by zapytać funkcjonariuszy o nielegalny wyścig i aferę, która wybuchła po opublikowaniu oburzających nagrania. „Policja unika odpowiedzi na zadawane pytania. Warszawscy funkcjonariusze odsyłali nas do kolejnych wydziałów i osób, by ostatecznie – mimo zapewnień – nie udzielić żadnej informacji o działaniach w niedzielę [22 września – red.] wieczór” – czytamy.

