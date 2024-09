Policja poszukuje Luthera Kinga Martina. Sąd wydał list gończy

Funkcjonariusze chcą ustalić miejsce pobytu Luthera Kinga Martina. Poszukiwania prowadzone są na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ – czytamy.

Poszukiwany ma odbyć karę więzienia. O jakie przestępstwo chodzi?

Mundurowi informują, że 53-latek ma odbyć trzymiesięczną karę więzienia. Udostępniono jego pełne dane – poszukiwany urodził się w Kamerunie (środkowa Afryka) – a także wizerunek.

Wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę za niealimentację. Jak czytamy w Kodeksie karnym, to sytuacja, gdy ktoś „uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące”.

Funkcjonariusze proszą o pomoc. Zapewniają anonimowość

Policjanci liczą na pomoc internautów. Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny lub mają informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Warszawa Targówek w siedzibie jednostki lub pod numerem telefonu: 47 723 81 71. Z komendą można kontaktować się też drogą e-mailową.

Jak zaznacza starsza posterunkowa Klaudia Dadasiewicz, „policjanci zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej”. Powołała się przy tym na zapis w Kodeksie postępowania karnego: „w liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej” – czytamy.

Warto wiedzieć też, że list taki „podlega rozpowszechnieniu przez opublikowanie za pomocą internetu, chyba że sąd lub prokurator postanowi inaczej”.

