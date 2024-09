Kupiłeś tę karmę dla kota lub psa? Producent wycofuje dwie partie, powód jest niepokojący

Producent Fressnapf Tierfutter GmbH wycofuje w Niemczech zarówno karmę dla psów, jak i kotów. Powodem obu wycofań jest z jednej strony obecność ciała obcego w żywności oraz podwyższona zawartość selenu, która może prowadzić do poważnego zatrucia.

Wycofana została karma dla psów „Premiere Meati Ham” w puszce 800 gram oraz sucha karma dla kota „Real Nature Wilderness Fresh Water Fish” w opakowaniu 2,5 kilograma.

Producent ostrzega przed karmą dla psów i kotów. Wycofane dwie partie

Data przydatności psiej karmy „Premiere Meati Ham”, którą producent wycofuje ze sprzedaży to 29 kwietnia 2026 roku. Numer partii: XXK240429 Powodem wycofania są możliwe ciała obce w żywności. Elementy mogą powodować obrażenia pyska i gardła, ale również wewnętrzne i krwawienie.

Z kolei wycofana karma dla kotów to „Real Nature Wilderness o smaku ryby słodkowodnej”. Jej data przydatności do spożycia to 5 lutego 2026 roku, a numer wycofanej partii: FO240805A18. Według producenta, powodem wycofania produktu jest „przekroczenie dopuszczalnego prawem maksymalnego poziomu pierwiastka selenu”. Zasadniczo selen jest ważnym pierwiastkiem, który jest ważny dla funkcjonowania tarczycy, układu odpornościowego i metabolizmu. Jednak zbyt dużo selenu może prowadzić do zatrucia (selenozy).

Fressnapf poinformował, że każdy klient, który nabył wadliwy produkt, może go zwrócić do firmy i otrzymać zwrot pieniędzy.

