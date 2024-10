Jaki związek mają stanie na jednej nodze i długość życia? Naukowcy już wiedzą

Amerykańscy naukowcy skupili się na tym, jak długo potrafią utrzymać się na jednej nodze osoby powyżej 50 roku życia. Podczas badania odkryli, że niezależnie od tego czy noga jest dominująca, czy niedominująca, długość ta spada z każdą dekadą w stopniu większym niż w przypadku chodu i siły mięśni.

Prowadzący badanie i zajmujący się naukowo przede wszystkim układem mięśniowo-szkieletowym dr Kenton Kaufman z Mayo Clinic w Rochester w amerykańskim stanie Minnesota stwierdził w artykule opublikowanym na łamach czasopisma PLOS One, że stanie na jednej nodze jest dobrym miernikiem stanu zdrowia, ponieważ „równowaga odzwierciedla sposób, w jaki układy ciała współpracują ze sobą”.

„Dobra równowaga zapewnia możliwość wykonywania codziennych czynności bez strachu przed upadkiem, co prowadzi do poprawy jakości życia i zdrowego starzenia się” – pisze w artykule dr Kenton Kaufman cytowany przez CNN.

Zaskakujące wyniki badań amerykańskich naukowców

Przebadanych zostało łącznie 40 osób będących w dobrym stanie zdrowotnym i nieposiadający zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Badanie wykazało, że średnio na dekadę czas stania na jednej nodze w przypadku nogi dominującej spadał o 1,7 sekundy, a w przypadku nogi niedominującej o 2,2 sekundy.

Co więcej, nie jest to jedyne badanie dotyczące utrzymywania równowagi, jakie zostało przeprowadzone w ostatnim czasie. Drugie z nich – opublikowane w czerwcu 2022 roku – skupiło się na zależności między utrzymywaniem równowagi a długością życia. Wykazało ono, że ryzyko utraty życia w jakikolwiek sposób jest aż o 84 proc. wyższe dla osób, które nie są w stanie utrzymać się na jednej nodze przez 10 sekund.

Prosty test może oszczędzić wielu problemów

Taki test można bardzo łatwo wykonać w domu i nie potrzeba do tego żadnego specjalistycznego sprzętu. Na podstawie badania normą dla osób poniżej 69 roku życia powinno być utrzymanie się na jednej nodze przez co najmniej 30 sekund, w przypadku osób między 70 a 79 rokiem życia czas ten spada do 20 sekund, a dla osób powyżej 80 roku życia do 10 sekund.

Aby utrzymywać lepszą równowagę, ważnym jest, żeby cały czas dbać o swoją aktywność fizyczną. Przykładowym ćwiczeniem na równowagę jest zakładanie i zdejmowanie skarpetki podczas stania na jednej nodze.

