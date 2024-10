Wstrząsające odkrycie w piwnicy jednej z kamienic. „Zaawansowane stadium rozkładu”

O zdarzeniu poinformowała stacja TVN24. Redakcja podaje, że to pracownicy administracji budynku dokonali wstrząsającego znaleziska.

Łódź. Ciało w piwnicy jednej z kamienic

Kamienica, w piwnicy której znaleziono ciało, znajduje się w północnej części stolicy województwa łódzkiego. Gdy administracja dokonała odkrycia, wezwała na miejsce służby. W rozmowie ze źródłem aspirant Kamila Sowińska – oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łodzi – poinformowała, że w okolicy południa funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w tej sprawie.

– Mundurowi, którzy pojechali na miejsce, potwierdzili ten fakt – przekazała mediom. Na miejsce wezwano lekarza medycyny sądowej, który podjął się sprawdzenia, w jaki stanie jest ciało. W opinii biegłego było ono „w zaawansowanym stadium rozkładu” – przekazała policjantka. Służby będą teraz próbowały ustalić wszelkie okoliczności, w jakich doszło do śmierci kobiety, a także jej tożsamość. Wszystko to prowadzone będzie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty.

Wrocław. Zwłoki w Odrze

W niedzielę informowaliśmy o przerażającym odkryciu na Odrze, którego dokonał jeden z wędkarzy. W wodzie przepływającej przez Wrocław mężczyzna zauważył zwłoki – podało w sobotę Radio Wrocław. Znajdowały się w okolicy Mostu Milenijnego.

To, co szczególnie zwróciło uwagę opinii publicznej, to fakt, że człowiek ów miał wykręcone ręce i skrępowane za plecami.

Wędkarz wezwał na miejsce służby. Niebawem przybył tam także lekarz, który stwierdził zgon. W rozmowie z TVN24 aspirant Rafał Jarząb (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu) poinformował, że zmarły miał 54 lata. Nie wiadomo, kim jest, ani jak doszło do jego śmierci. – Na miejsce wezwano prokuratora i czynności prowadzone są już pod jego nadzorem – informował stację telewizyjną.

