IMGW wydał ostrzeżenie. Dotyczy konkretnego regionu

„W województwie zachodniopomorskim ostrzeżeniami objęto: cieśninę Świna, wybrzeże zachodnie i morskie wody wewnętrzne. W województwie pomorskim zagrożone są: wybrzeże wschodnie, morskie wody wewnętrzne, zlewnie Zalewu Wiślanego do Nogatu i Zalew Wiślany. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim ostrzeżeniu podlega zlewnia Elbląg wraz z Zalewem Wiślanym” – podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

twitter

Prognozowany silny północny wiatr na terenach objętych ostrzeżeniem I stopnia IMGW może przynieść wzrosty oraz wahania poziomów wody do tak zwanej strefy wody wysokiej, lokalnie na Zatoce Pomorskiej i wybrzeżu wschodnim z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Do kiedy obowiązują ostrzeżenia IMGW na północy Polski?

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godziny 10 – w województwie zachodniopomorskim oraz na wybrzeżu wschodnim i do godziny 12 – w woj. warmińsko-mazurskim i części woj. pomorskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów w sprawie rozwoju sytuacji pogodowej.

Czytaj też:

Na tego delfina trzeba uważać. Pojawił się w pobliżu chorwackiej wyspyCzytaj też:

Egzotyczne kleszcze trafiły do Polski. Uwaga, są niebezpieczne