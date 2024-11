Złodzieje okradli zamek w Windsorze. „William i Kate obawiają się o bezpieczeństwo”

Gazeta The Independent podaje, że posiadłość w Windsorze (Windsor Castle w hrabstwie Berkshire) miała stać się celem złodziei.

„Książę William i Kate obawiają się o bezpieczeństwo” – piszą brytyjscy dziennikarze.

Zamek w Windsorze okradziony

Złodzieje mieli sforsować bramę, gdy książęca para znajdowała się z dziećmi nieopodal. Zamaskowani przestępcy ukradli pojazdy rolnicze (pickupa i quada). Do zdarzenia doszło z 13 na 14 października. Książę Cambridge i księżna Walii mieli w tym czasie znajdować się w Adelaide Cottage z: 11-letnim George'em, 9-letnią Charlotte i 6-letnim Louisem.

Policja w rozmowie z „The Sun” potwierdziła, że ponad miesiąc temu funkcjonariusze około północy otrzymali zgłoszenie o włamaniu do nieruchomości. Mężczyźni weszli na teren budynku gospodarczego i zabrali stamtąd dwa wspomniane wcześniej pojazdy – dostawczy i terenowy. Następnie „odjechali w kierunku obszaru Old Windsor” – podają służby.

Trwa w tej sprawie śledztwo, które jak dotąd nie zaowocowało zatrzymaniami.

Książę William pokusił się o szczere wyznanie

O książęcej parze – Williamie i Kate – mówi się w ostatnim czasie coraz częściej. Niedawno następca brytyjskiego tronu powiedział na koniec swojej wizyty w Republice Południowej Afryki, że ostatnie miesiące były bardzo trudne dla jego rodziny – ze względu na diagnozy chorób nowotworowych u jego żony i ojca króla Karola III.

– To było straszne. To był prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu. (...) Jestem bardzo dumny z mojej żony, z mojego ojca, za to jak poradzili sobie z tym, co ich spotkało. Ale z punktu widzenia naszej rodziny było to brutalne – ocenił.

Jeśli chodzi o Kate, jak podaje The Independent, księżna będzie gospodynią koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim.

