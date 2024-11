Dwudniowy chłopiec w oknie życia. Urodził się poza szpitalem

W poniedziałek 18 listopada w oknie życia w Domu Dziecka w Siedlcach, przy ul. Daszyńskiego 10 został pozostawiony malutki noworodek. Dzwonek informujący o pozostawieniu dziecka zadzwonił o godzinie 11:30.

Dwudniowy chłopiec zostawiony w oknie życia. „Nie pozostawiono przy nim żadnej karteczki”

Pozostawiony w oknie życia noworodek miał być ubrany adekwatnie do pogody. Nie pozostawiono przy nim żadnej karteczki ani listu. Malutkie dziecko zostało natychmiast zaopiekowane. Jak nieoficjalnie informują lokalne media, noworodek miał zaledwie dwa dni.

– Był to chłopiec. Jego mama ma sześć tygodni na zmianę decyzji. Gdyby się zdecydowała wrócić po dziecko, to może się zgłosić do nas, do sądu lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, by pozałatwiać wszelkie formalności – powiedziała w rozmowie z portalem siedlce.eska.pl Katarzyna Graniszewska, dyrektor Domu Dziecka „Pod Kasztanami” w Siedlcach.

Chłopiec po odnalezieniu przez pracowników placówki został przewieziony do jednego z siedleckich szpitali, gdzie przechodzi badania. Jego stan jest określany jako dobry.

– Na szpitalny oddział ratunkowy, zespół ratownictwa medycznego przetransportował małego pacjenta. Jest to noworodek, który trafił do naszego szpitala bez stanu zagrożenia życia w tym momencie, w celu zbadania i przeprowadzenia takiej obserwacji lekarskiej. W tym momencie nic dziecku nie zagraża – powiedział radiu RDC wiceprezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Mariusz Mioduski.

Portal spin.siedlce.pl informuje, że wszystko wskazuje na to, że dziecko przyszło na świat poza placówką medyczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie szuka rodziny, w której chłopiec mógłby zostać tymczasowo umieszczony.

Czwarta taka sytuacja w Siedlacach

Okno życia w Siedlcach funkcjonuje od czerwca 2011 roku

Jak informują lokalne media, to czwarty raz, kiedy dziecko zostało znalezione w siedleckim oknie życia. Po raz pierwszy do takiej sytuacji doszło w 2013 roku. Kolejne dwa przypadki pozostawienia dziecka w oknie życia miały miejsce w 2022 roku.

