60-latek miał pobić 13-latka w ośrodku wychowawczym. To niejedyny taki przypadek?

O tragedii – bo tak należy nazywać użycie przemocy wobec nieletniego – w Jerzmanicach-Zdroju na początku tygodnia rozpisywały się wszystkie media. 13-latek po doświadczeniu traumy próbował bowiem odebrać sobie życie.

Gdy resort dowiedział się o dramacie chłopca, przeprowadzono w placówce kontrolę, która wykazała, że 13-latek chciał targnąć się na swoje życie po pobiciu przez jednego z wychowawców. Okazuje się, że nie tylko on miał doświadczył w placówce okropnego potraktowania. Wiceministra sprawiedliwości – Maria Ejchart – osobiście objęła bezpośredni nadzór nad całą sprawą dotyczącą wyjaśnienia sytuacji w placówce.

Ośrodek wychowawczy na Dolnym Śląsku. Kolejny przypadek naruszenia nietykalności cielesnej?

We wtorek, w trakcie briefingu prasowego, Ejchart przekazała opinii publicznej, że 13-latek jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Wiceministra poinformowała, że wychowawca, podejrzany o użycie przemocy, został zawieszony i postawiono mu zarzuty. Jeśli chodzi o dyrektora ośrodka, gdzie odbywa się resocjalizacja chłopców, jego obowiązki pełni obecnie inny pracownik.

Ejchart podała, że do placówki wysłano zespół psychologów, którzy dają wsparcie wszystkim podopiecznym przebywającym na terenie ośrodka.

Dwa dni później miała miejsce kolejna konferencja prasowa wiceszefowej MS. W jej trakcie przekazała, że wizytator, który został wysłany do ośrodka, ujawnił jeszcze jeden przypadek naruszenia nietykalności nieletniego. Przemocy wobec innego chłopca użyć miał kolejny wychowawca. O ustaleniach tych powiadomiono już śledczych, a podejrzany odsunięty został od pracy. Zawieszono go w czynnościach i zatrzymano – opisuje Polska Agencja Prasowa. I tym razem do naruszenia nietykalności cielesnej miało dojść na początku drugiej połowy listopada.

Jeśli chodzi o pierwszego podejrzanego o pobicie 13-latka, jest nim 60-letni mężczyzna, który został tymczasowo aresztowany przez prokuraturę (na okres dwóch miesięcy).

Jerzmanice-Zdrój. Ministerstwo zamierza pochylić się nad całą wstrząsającą sprawą razem z rzeczniczką praw dziecka

MS planuje teraz nawiązać współpracę z rzeczniczką praw dziecka – Moniką Horną-Cieślak. Jak wyjaśnia Ejchart, stanie się tak po to, by „spojrzeć dalej – systemowo”. – Chcemy zaprosić panią rzeczniczkę do rozmowy, co dalej możemy zrobić z wnioskami z tego zdarzenia – tłumaczy wiceministra, cytowana przez PAP.

Ejchart chce także w najbliższym tygodniu spotkać się z z dyrektorami wszystkich podległych resortowi ośrodków wychowawczych, a także zakładów poprawczych czy schronisk dla nieletnich. Resort opracował też pierwsze założenia nowej ustawy dotyczącej resocjalizacji nieletnich. Możliwe, że w pierwszych kwartale 2025 roku gotowy projekt trafi do Sejmu.

Samobójstwo? Depresja? Tu uzyskasz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać pomocy! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

Czytaj też:

13-latek w śpiączce po brutalnym pobiciu. Wychowawca został aresztowanyCzytaj też:

Policjanci pobili go, bo nie chciał badania alkomatem. Dostanie 160 tys. zł