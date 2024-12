Obława za 53-latkiem podejrzewanym o zabójstwo żony w Siedlcach. „To były policjant”

W czwartek rano na jednej z posesji przy ul. Topolowej w Siedlcach znaleziono ciało 53-letniej kobiety z licznymi ranami postrzałowymi. Kobieta nie dawała śladów życia i mimo reanimacji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy policji, którzy zostali wezwani na miejsce, nie udało się jej uratować.

Śmiertelne postrzelenie w Siedlcach. Obława za mężem ofiary

Osobą podejrzewaną o śmiertelne postrzelenie żony jest 53-letni mąż ofiary Bogdan Czaplicki, z którym kobieta miała znajdować się w trakcie rozwodu. Policja natychmiast rozpoczęła obławę za mężczyzną i ujawniła jego wizerunek. Na miejscu rozpoczęto czynności procesowe, w tym szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratora.

„Obecnie kilkudziesięciu policjantów mazowieckiego garnizonu poszukuje 53-latka podejrzewanego o śmiertelne postrzelenie 53-latki. Mężczyzna może posiadać przy sobie broń. Może poruszać się samochodem Toyota Rav4 o nr rej. WS3800H koloru szarego” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W poszukiwaniach są używane m.in. drony, a jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, ma być użyty śmigłowiec.

Poszukiwany moze mieć broń. „To były policjant”

Kom. Ewelina Radomyska potwierdziła, że mężczyzna to były policjant i może mieć przy sobie broń. – Jest to były policjant. Jednak nie ma to dla nas większego znaczenia, jeśli chodzi o prowadzone czynności – poinformowała.

Policjantka była pytana też, czy to prawda, że małżeństwo było w trakcie rozwodu.

–To są zbyt osobiste sprawy, na temat których nie będziemy się wypowiadać – stwierdziła.

Osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu przebywania mężczyzny, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub telefonicznie pod numerem 112.

