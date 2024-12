Plaga pluskiew w Warszawie. Miasto niemal w nich „tonie”

Pluskwy znalazły sobie wygodne miejsce do życia, co zaczęło promieniować informacjami na temat rozprzestrzeniania się tych stworzeń, a internauci stawiają pytania o warunki higieniczne pomieszczeń wspólnych.

Eksperci Rentokil Polska wskazują, że pluskwy pojawiają się przede wszystkim… w czystych i zadbanych powierzchniach.

– Jakie warunki wybierają? Każde, w których przebywają ludzie. Wbrew pozorom pluskwy lubią pomieszczenia czyste i zadbane, zatem np. hotele o wysokim standardzie lub zadbane środki transportu jakim są samoloty będą szczególnie narażone na ich obecność – mówi Paweł Kaczmarczyk, dyrektor ds. jakości Rentokil Initial.

Pluskwy w Polsce. Gdzie występują?

Pluskwy to pasożyty żywiące się krwią ludzką i zwierzęcą, więc zawsze będą związane z ich obecnością. W miejscach publicznych liczba przewijających się osób jest duża, więc są one w szczególności narażone. Konsekwencją dla osób przychodzących podróżujących choćby środkami transportu miejskiego jest narażenie na przywleczenie ich do swoich domów.

Problem widoczny obecnie w Warszawie występuje od lat, natomiast ze względu m.in. na coraz większe przemieszczanie się ludzi co roku narasta i to, można powiedzieć, wręcz lawinowo.

Przyczynia się również do tego brak stosowania skutecznych metod zwalczania (nowatorskich metod fizycznych) przez większość rodzimych firm Pest Control.

Czym zwalczać pluskwy?

Pluskwy występują w całej Europie i nie tylko. Problem zaczął znacząco narastać po wycofaniu w latach 70. ubiegłego wieku (m.in. ze względów ekologicznych) preparatu chemicznego Dichlorodifenylotrichloroetan zwanego DDT (za jego wynalezienie Paul Müller otrzymał Nagrodę Nobla).

– Dopiero niedawno wynaleziono sposoby niechemiczne m.in. wygrzewanie, które można uznać za skuteczne w zwalczaniu tej plagi – zwraca uwagę Paweł Kaczmarczyk.

