Profanacja w kościele na Podkarpaciu. Opublikowano wstrząsające zdjęcia

W nocy z czwartku na piątek doszło też do zdewastowania drzwi wejściowych do krośnieńskiej świątyni – opisuje parafia z województwa podkarpackiego. Do ich zniszczenia sprawca lub sprawcy mieli użyć młota.

W piątkowym komunikacie księża poprosili o pozostanie po mszy na modlitwę pokutną. Poinformowano, że będzie to „msza święta, nabożeństwo drogi krzyżowej wynagradzającej – z ucałowaniem krzyża”.

Wandal zniszczył krzyż w Krośnie. W sprawie zatrzymano podejrzanego 33-latka

O incydencie napisała także organizacja religijna Wojownicy Maryi Krosno. „Prosimy o modlitwę wynagradzającą to bluźnierstwo” – zaapeliwano do internautów. Fotografie, które przedstawiają figurę Jezusa Chrystusa na krzyżu rozbitą na drobne fragmenty, opublikowała także archidiecezja przemyska.



Dziennikarze stacji telewizyjnej TVN24 skontaktowali się z miejscową policją, by zapytać o zdarzenie, które wstrząsnęło wiernymi. Jak się okazuje, gdy przybyli na miejsce zdarzenia, zastali tam podejrzanego 33-latka, którego od razu zatrzymali. – Był trzeźwy i został przesłuchany. Następnie usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych innych osób oraz umyślnego uszkodzenia mienia – przekazał redakcji komisarz Paweł Buczyński – oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Podkarpacie. Nastolatkowie mieli uprawiać seks oralny podczas adoracji

W podobny sposób, ale na innego rodzaju incydent, zareagowała parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Nastolatkowie mieli dopuścić się nieobyczajnego czynu w kościele, podczas adoracji najświętszego sakramentu. Zostali jednak zauważeni i wyproszeni ze świątyni.

W połowie grudnia parafia odprawiła mszę świętą ekspiacyjną, a więc nabożeństwo mające wynagrodzić Bogu niegodny incydent i przeprosić za grzech. Jak informował serwis o2.pl, sprawa trafiła nawet na policję – służby z Podkarpacia próbują ustalić tera tożsamość osób, które oddawały się przyjemności, wybierając do tego chyba najgorsze możliwe miejsce. Ich czyn może zostać uznany za nieobyczajny wybryk lub obrazę uczuć religijnych.

facebookCzytaj też:

Profanacja w kościele w Dębicy. Nowe faktyCzytaj też:

Autokar wylądował w rowie. 18 osób rannych w wypadku na Podkarpaciu