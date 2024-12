Stresujące chwile dla czteroosobowej rodziny. Usłyszeli hałas, szybę przebił pocisk

Sprawa jest niezwykle zagadkowa. Jak podaje TVN24, pocisk przebił szkło okna tarasowego w jednym z domów w miejscowości Stobno (100 kilometrów na północ od Poznania).

O sprawie powiadomiona została policja.

Incydent w Stonie. W środku znajdowała się czteroosobowa rodzina

W rozmowie z TVN24 podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz potwierdziła zdarzenie. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu podaje, że na miejsce skierowano funkcjonariuszy. – Wstępnie ustalili, że pocisk przebił szybę i wpadł do domu, w którym znajdowały się cztery osoby. To rodzice z dwójką dzieci w wieku dwóch i siedmiu lat. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał – przekazała.

Policjanci prowadzą na miejscu czynności. Teren dookoła domu został przeszukany. Funkcjonariusze rozpytali też sąsiadów. Na miejscu pracował równiez technik kryminalistyki i przewodnik z psem patrolo-tropiącym.

Tajemniczy pocisk wpadł do domu na terenie Wielkopolski. Przyjrzy mu się biegły

Co to był za pocksk? Będzie to ustalne. Zajmie się tym biegły z zakresu balistyki. Na zdjęciach udostępnionych przez stację telewizyjną widać jak ten – po zderzeniu z szybą – cały się spłaszczył.

