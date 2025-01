Chłopiec trafił na cenny artefakt. Naukowcy o „mistrzowskim rzemiośle”

Nehorai Nir, w trakcie wycieczki szkolnej, zbierając wraz z rówieśnikami jadalne rośliny, dostrzegł na ziemi coś, co przypominało czerwony granat. – Podbiegłem, aby go podnieść, ale po odkryciu, że w środku jest robak, odłożyłem go. jednak wracając, zauważyłem, że lśni w ziemi – opowiada chłopiec, cytowany w komunikacie prasowym Izraelskiego Urzędu Starożytności (IAA).

Jak się okazało, był to pięknie zdobiony złoty medalion w formie krzyża, wykonany techniką mikromozaiki.

Cenny, choć to nie antyk

Znalezisko, datowane na 100–200 lat, choć nieklasyfikowane jako antyk, jest według IAA rzadkim i cennym artefaktem.

– Wytworzenie tego medalionu wymagało mistrzowskiego rzemiosła, niezwykle precyzyjnego osadzania szkła i drobnych kamieni szlachetnych w celu stworzenia miniaturowych wzorów – wyjaśnił dr Amit Re'em, archeolog z IAA w Jerozolimie.

Re'em podkreślił, że technika ta została opracowana w Rzymie około 1800 roku i była stosowana do początku XX wieku.

– Znaczenie tego medalionu wynika nie tylko z jego uroku, ale również z miejsca znalezienia: Ein Karem, które odgrywa kluczową rolę w chrześcijaństwie – zaznaczył Re'em.

Odkrycie w Ein Karem. To tu miał urodzić się Jan Chrzciciel

Zgodnie z przekazami Nowego Testamentu, Ein Karem jest miejscem narodzin Jana Chrzciciela oraz spotkania jego matki Elżbiety z Miriam, matką Jezusa. Wioska ta, z bogatą historią, jest również znana z dwóch kościołów – Kościoła Nawiedzenia i Kościoła Świętego Jana – które od wieków przyciągają chrześcijańskich pielgrzymów.

Eli Escusido, dyrektor IAA, w swoim oświadczeniu napisał, że „to niezwykłe odkrycie, które miało miejsce w czasie, gdy chrześcijanie świętują Boże Narodzenie. – Uwypukla znaczenie Ein Karem jako kluczowego celu pielgrzymek w Ziemi Świętej – dodał. – Ten niewielki, ale wyjątkowy przedmiot pozwala nam przenieść się w przeszłość i poczuć emocje towarzyszące osobistej podróży osoby, która odwiedziła to miejsce – dodał Escusido.

