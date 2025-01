Czy para może mieszkać razem przed ślubem? Znany dominikanin rozwiewa wątpliwości

Co jakiś czas wraca sprawa mieszkania ze sobą par przed ślubem i tego, czy jest to grzech. Ojciec Adam Szustak poruszył sprawę na swoim kanale na platformie YouTube. Dominikanin wyjaśnił to w lutym 2024 r., ale jego rozważania nie straciły na aktualności. O. Adam Szustak zaznaczył na wstępie, że „w oczach Kościoła mieszkanie przed ślubem nie jest sytuacją dobrą, wręcz może być sytuacją grzeszną”.

– Zazwyczaj odnosimy się do sytuacji, w której para niebędąca małżeństwem zamieszkuje razem jak małżeństwo i współżyje ze sobą. Wtedy mamy grzech ciężki – i to jest sytuacja grzeszna, takie pary mieszkające ze sobą nie dostaną rozgrzeszenia – przypomniał Ddominikanin.

Czy mieszkanie razem przed ślubem to grzech? Jednoznaczne stanowisko znanego dominikanina

O. Szustak przyznał, że „często spotyka sytuacje, że para zamieszkuje ze sobą i nie współżyje”. Dominikanin zaznaczył, że jeśli przyzna się do czegoś takiego w spowiedzi, to część duchownych nie udzieli rozgrzeszenia. O. Szustak podkreślił, że jeden z wykładowców podczas studiów uczulał, że jest to sytuacja, w której para „godzi się na grzech i mimo że go nie popełnia, to żyje w pewnym niebezpieczeństwie grzechu”.

Dominikanin podał następnie sytuację, w której para potrafi wytrzymać bez współżycia np. rok. – Wtedy zawsze słyszałem argument, który się bardzo często podaje w teologii moralnej, że wtedy nie wolno mieszkać razem, dlatego że to jest tak zwane zgorszenie publiczne – powiedział o. Szustak. Chodzi o innych katolików, którzy mogą domniemywać, że taka para bez ślubu mieszkająca razem współżyje. Dominikanin przyznał, że „nigdy tego nie rozumiał”.

Co Kościół myśli ws. wspólnego mieszkania przed ślubem? „Koniec kropka”

– Ja absolutnie uważam, że mieszkanie przed ślubem również bez współżycia nie jest dobrym pomysłem. Nie mówię tego w kategoriach grzechu, nie grzechu. Nie, bo grzechem jest współżycie przed ślubem, ale samo mieszkanie ze sobą przed ślubem nie jest grzechem kochani. No nie jest, koniec kropka, nie jest. Że jest niezbyt szczęśliwym pomysłem, ja się z tym zgadzam – zaznaczył jednocześnie o. Szustak. Według dominikanina to może „bardzo zaszkodzić w budowaniu związku”.

