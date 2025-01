Kolęda 2025. Znany ksiądz ogłosił nową inicjatywę. Stawka zaskakuje

Trwa sezon wizyt duszpasterskich, a tzw. kolęda może odbywać się w dwóch formułach. Albo księża chodzą od drzwi do drzwi, aby dotrzeć do wszystkich parafian, albo odwiedzają tylko tych wiernych, którzy wypełnili specjalny formularz, wyrażając w ten sposób chęć przyjęcia kapłana w swoim domu.

Kolęda 2025. Ksiądz ogłosił konkurs na TikToku. Stawką wizyta duszpasterska

Ks. Sebastian Picur zyskał rozgłos na TikToku, gdzie obserwuje go niemal 870 tys. internautów. Chętnie wchodzi w interakcje z użytkownikami mediów społecznościowych, a wśród poruszanych tematów pojawia się również wątek kolędy. – W tych naszych spotkaniach kolędowych tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale o Boże błogosławieństwo, o modlitwę, o spotkanie, o życzliwość, o uśmiech, o drugiego człowieka i przede wszystkim Pana Boga – powiedział ksiądz, wskazując istotę przeprowadzania wizyt duszpasterskich.

W najnowszym nagraniu ks. Sebastian Picur wyszedł z nową inicjatywą, w której stawką jest właśnie wizyta duszpasterska. – Jeżeli chcesz, żebym przyjechał do ciebie z wizytą duszpasterską, po kolędzie, żebyśmy razem się pomodlili, porozmawiali, wspaniale spędzili czas, to oczywiście jest to możliwe. Do tej wizyty oczywiście dołączam ten prezencik dla ciebie i twoich bliskich – zaznaczył na wstępie, trzymając w rękach pudełko opakowane świątecznym papierem.

W dalszej części nagrania ksiądz nakreślił zasady swojej inicjatywy. – Co zrobić, aby tak się stało? Napisz w komentarzu, dlaczego to akurat do was powinienem przyjechać. Komentarz, który do 25 stycznia uzyska najwięcej serduszek, wygrywa i do tej osoby przyjadę. Zaznaczam, że ta inicjatywa odnosi się do terenu całej Polski. Szczęść Boże i do zobaczenia! – podsumował ks. Sebastian Picur.

