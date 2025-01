Chcesz być szczęśliwszy? Zadaj sobie 5 prostych pytań

Finansista Sahil Bloom nie miał problemu ze zdobywaniem pieniędzy. Zastanawiał się jednak przez całą karierę, co daje szczęście, jeśli nie majątek. W wieku zaledwie 30 lat postanowił wycofać się z biznesu i rozpocząć poszukiwania odpowiedzi.

Swoje przemyślenia Bloom opisał w książce „5 typów bogactwa: Przewodnik, jak zaprojektować swoje wymarzone życie”. Jak podkreśla, najtrudniejsze było porzucenie pogoni za pieniędzmi. Ostatecznie jednak został szczęśliwym ojcem i wydzielił sobie czas na drobne przyjemności każdego dnia.

Bogactwo czasowe – ile chwil z bliskimi ci jeszcze zostało?

Autor podkreślał, że swoje życie postanowił przemodelować, gdy usłyszał pytanie o wiek swoich rodziców. „Czy wiesz, że widując ich raz do roku, zobaczysz ich w swoim życiu już tylko około 15 razy?” – zagadnął go rozmówca, wstrząsając nim do głębi.

Bloom zasugerował stworzenie kalendarza energii i zaznaczanie wydarzeń kolorami w zależności od tego, czy dodadzą mu energii, czy go pozbawią. Dni podzielił z kolei na krótkie bloki czasowe z zadaniami, np. wysyłaniem emaili. „Sprint, odpoczynek, powtórz” – podkreślał.

Bogactwo społeczne – kto siedziałby w pierwszym rzędzie na twoim pogrzebie?

– Zamknij oczy i wyobraź sobie swoje. Kto siedzi w pierwszym rzędzie? To właśnie ci ludzie – ludzie z pierwszego rzędu – są tymi, którzy naprawdę się liczą. Upewnij się, że doceniasz i okazujesz wsparcie tym, od których chciałbyś je uzyskiwać – pisał Bloom.

Bogactwo mentalne – co twoja 10-letnia wersja powiedziałaby ci dzisiaj?

Autor przypomina, że nasz czas na Ziemi jest ograniczony. Powinniśmy więc wybierać zajęcia, które przyniosą największe korzyści w tym czasie. Warto też zadać sobie pytanie, jaki jest nasz cel. – Pamiętaj, że Twój cel nie musi być związany z Twoim zawodem – radził Bloom. Sugerował znaleźć jedną rzecz, którą kochamy, a jesteśmy w niej słabi i zająć się nią.

Bogactwo fizyczne – czy będziesz tańczył na 80. urodzinach?

W tym dosyć oczywistym fragmencie Bloom podkreślał, że należy dbać o swoje zdrowie i patrzeć na tę kwestię z pewnym wyprzedzeniem, jak na inwestycję.

Bogactwo finansowe – ile to jest wystarczająco?

Bloom podał kwotę opartą na badaniach. W projekcie z 2010 roku noblista Daniel Kahneman ustalił, że po 75 tys. dolarów nie ma już mowy o przyroście szczęścia. Zaznaczał jednak, by nie skupiać się na kwocie. – Pieniądze mogą przynieść ci trochę szczęścia, to pewne. Pozwalają spełnić twoje podstawowe potrzeby i przyjemności, możesz zadbać o ludzi. Od pewnego punktu jednak liczą się już inne rzeczy. Inaczej przeżyjesz życie rozczarowany – ostrzegał.

