Ksiądz zaatakowany podczas kolędy? Interweniowała policja

W środę 29 stycznia podczas kolędy na ul. Grunwaldzkiej w Iławie miało dojść do ataku na księdza. O zdarzeniu informuje lokalny portal infoilawa.pl.

Kolęda 2025. Mieszkaniec Iławy miał zaatakować księdza

Z informacji, które dziennikarze portalu otrzymali od mieszkańców, wynika, że w jednym z budynków miało dojść do ataku na księdza, który w tym czasie odwiedzał ulicę z wizytą duszpasterską.

„Według tych relacji, które do nas dotarły, padły wyzwiska i obelgi i ksiądz miał być nawet szarpany za sutannę.”.. – opowiedział portalowi infoilawa.pl mieszkaniec ulicy Grunwaldzkiej. „Jest to nienormalne, chore! Ksiądz, który według mojej wiedzy gościnnie w naszej parafii przebywa, był później u nas w mieszkaniu z kolędą. Nie było rozmowy o tym zdarzeniu, bo byłoby to bardzo niezręczne, nie chcieliśmy go o to pytać, ale widać było, że był trochę nieswój, przejęty.”.. – dodał.

Policja komentuje rzekomy atak na księdza. „Nie złożył zawiadomienia”

Na miejsce przez jednego ze świadków zdarzenia została wezwana policja. Mł. asp. Anna Sznarkowska z iławskiej KPP potwierdziła, że doszło do interwencji.

– Ze zgłoszenia faktycznie wynikało, że w budynku na ulicy Grunwaldzkiej w Iławie ktoś „atakuje księdza”, dokładnie takie sformułowanie znajduje się w zgłoszeniu – poinformowała policjantka w rozmowie z portalem infoilawa.pl. – Natomiast na ten moment nie ustalono, czy faktycznie do tego fizycznego ataku doszło. W tym czasie odbywała się kolęda i jeden z mieszkańców miał zacząć się awanturować. Ksiądz nie doznał żadnego urazu i nie złożył zawiadomienia – dodała.

Po otrzymaniu wezwania policjanci udali się na miejsce. – Z jednego z mieszkań usłyszeli dobiegający hałas, głośne rozmowy. Pomimo wielokrotnego dzwonienia do drzwi mężczyzna ich nie otworzył. Jest to osoba już bardzo dobrze znana naszym funkcjonariuszom z wielu interwencji dotyczących zakłócania porządku publicznego. Ostatecznie z tego zdarzenia została sporządzona notatka celem ukarania sprawcy – dodała policjantka.

