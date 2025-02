Atak w katolickiej szkole. 15-latek zabił rówieśnika

W poniedziałek 3 lutego wczesnym przedpołudniem doszło do ataku nożem w katolickiej szkole średniej All Saints Catholic High School przy Granville Road w angielskim Sheffield. 15-letni chłopiec trafił do szpitala, skąd po kilku godzinach napłynęła wiadomość o jego śmierci.

Tragedia w Wielkiej Brytanii. 15-latek pchnięty nożem w katolickiej szkole

„Chłopiec doznał poważnych obrażeń i, pomimo wysiłków pogotowia ratunkowego, zmarł niedługo później” – poinformowano w komunikacie. Jak przekazała miejscowa policja, pod zarzutem morderstwa aresztowano innego 15-latka. Pozostaje on w areszcie.

Zastępca komendanta głównego policji South Yorkshire Lindsey Butterfield powiedziała na konferencji prasowej, że policja „szybko pracuje nad stworzeniem pełnego obrazu tego, co się wydarzyło i jak rozwinęła się ta tragedia”. – Apelujemy do was, abyście pamiętali, że w centrum tego wszystkiego znajdują się wasi bliscy – dodała.

Jak przekazuje BBC, już w środę 29 stycznia dyrektor szkoły All Saints, Sean Pender wysłał wiadomość do rodziców o zamknięciu placówki, informując, że powodem podjęcia działań było „groźne zachowanie wśród niewielkiej grupy uczniów, którzy grozili sobie wzajemnie przemocą fizyczną”. Lokalna gazeta „The Star” przekazała, że już wtedy na miejsce była wezwana policja, któa potwierdziła, że udało się uniknąć przemocy. Jednak w poniedziałek, po wydarzeniu się tragedii, przedstawicielka policji nie chciała odnieść się do tych informacji na konferencji prasowej.

Po ataku szkoła została zamknięta po raz drugi i pozostaje zamknięta także we wtorek.

Wielka Brytania w żałobie. Jest komentarz premiera

Podczas podróży do Brukseli o tragedię został zapytany premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Przyznał, że jego pierwsze myśli „jako ojca” były związane z rodziną ofiary. – Myślę, że cały kraj chciałby połączyć się w bólu z rodziną, przyjaciółmi, szkołą i całą społecznością, pogrążając się w żałobie po tragicznym ataku nożem w Sheffield i opłakując go razem z nimi – stwierdził.

Minister edukacji Bridget Phillipson przyznała, że jest „zdruzgotana” śmiercią chłopca. Burmistrz hrabstwa South Yorkshire Oliver Coppard powiedział, że „jeden przypadek przestępstwa z użyciem noża to o jeden za dużo”, podczas gdy lokalna parlamentarzystka Louise Haigh stwierdziła, że „trzeba będzie odpowiedzieć na poważne pytania”.

Już w poniedziałek wieczorem przed budynkiem szkoły pojawiły się bukiety kwiatów i wiadomości z kondolencjami. W pozostawionych listach zamordowany 15-latek był opisywany jako „dusza towarzystwa”, czy „szczęśliwy i miły człowiek”. „Nauczyciele go kochali, uczniowie go kochali, wszyscy go kochali” – brzmiała treść jednej z pozostawionych wiadomości.

Ostatnia kontrola szkoły miała miejsce w październiku 2023 r. Wtedy ogólna ocena była dobra, a inspektorzy stwierdzili, że w szkole panuje „silna atmosfera ciepła i szacunku”.

Czytaj też:

Makabryczne ustalenia biegłych. Śmierć 78-latka nie była przypadkowaCzytaj też:

Tajemnicze morderstwo w Gdańsku. Policja: To nie był przypadek