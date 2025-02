Dlaczego w windach montowane są lustra? Nie jest to zbieg okoliczności

Istnieje wiele powód, dla których w windach montowane są lustra. Jednym z nich jest redukcja negatywnych skutków dotyczących oczekiwania, aż dostaniemy się na wybrane piętro. Kobiety mogą np. poprawić fryzurę a mężczyźni krawat.

Wiadomo, dlaczego zaczęto montować lustro w windach. Powód jest prozaiczny

Pomysł montowania luster narodził się podczas boomu przemysłowego po II wojnie światowej, kiedy to wysokość budynków zaczęła gwałtownie rosnąć i windy potrzebowały więcej czasu, aby dotrzeć na miejsce. Wówczas powolna jazda windą wiązała się także z dyskomfortem i niepokojem spowodowanym nierówną i szarpaną jazdą, co powodowało szereg skarg. Zamontowanie luster sprawiło, że ich liczba drastycznie spadła.

Kolejny powód przedstawiał The New York Times w artykule z 1981 r. Gazeta informowała wówczas o odkryciu naukowców, zgodnie z którym co drugi użytkownik wind ma różnego rodzaju fobie, powodujące dyskomfort podczas jazdy windą. Chodziło o klaustrofobię, strach przed upadkiem w wyniku awarii kabla, strach przed przebywaniem blisko innych ludzi, lęk w związku przebywaniem na wysokiej wysokości, czy lęk związany z samotnością.

Zaskakujące okrycie naukowców ws. wind. Rozwiązaniem okazały się lustra

Poświecono wiele badań, aby złagodzić takie objawy. Inżynierowie skupili się na tworzeniu estetycznie przyjemnych wnętrz wind, co według psychologów przyczynia się do zmniejszenia klaustrofobii u ludzi. Kolejnym rozwiązaniem było również tworzenie wyższych wind.

Można również znaleźć inne powody montowania luster w windach. Jednym z nich jest bezpieczeństwo. Dzięki lustrom można zobaczyć, co robią inne osoby podróżujące windą i np. ustrzec się przed kradzieżą lub atakiem. Lustra pomagają także osobom niepełnosprawnym w łatwiejszym wsiadaniu i wysiadaniu z windy.

