Wędkarz po latach odzyskał rekord. „Ryba nie wydawała się zbyt duża”

Departament Zasobów Naturalnych amerykańskiego stanu Maryland poinformował o uznaniu rekordu pobitego przez Davida Confaira z miejscowości Secretary w hrabstwie Dorchester. Wędkarz złowił ogromną niszczukę długonosą (Lepisosteus osseus). Co ciekawe, Confair po latach odzyskał rekord stanu.

Wędkarz odzyskał rekord po latach. Złowił gigantyczną niszczukę

David Confair złowił rybę ważącą 20,5 funta (9,3 kg) i mierzącą 49,5 cala (125,7 cm) 8 lutego tego roku w Marshyhope Creek. Jak informuje Departament Zasobów Naturalnych Maryland, mężczyzna wędkował na dnie strumienia na głębokości około 15 stóp (4,6 m), używając dwuhaczykowego zestawu sabiki z haczykami nr 4 oraz małych kawałków pokrojonej dorosomy jako przynęty.

– Kiedy pierwszy raz zaczepiłem rybę, nie wydawała się zbyt duża – powiedział Confair. – Przyciągnąłem ją do łodzi w około półtorej minuty. Potem zobaczyłem, że to bardzo duża niszczuka długonosa. Jeszcze raz zanurkowała na dno, a potem udało mi się ją podciągnąć do powierzchni, gdzie mój przyjaciel złapał go do podbieraka – dodał.

Waga ryby została potwierdzona na certyfikowanej wadze w Cambridge w stanie Maryland, a gatunek ryby został potwierdzony przez koordynatora ds. rybołówstwa rekreacyjnego Departamentu Zasobów Naturalnych, Erika Zlokovitza.

W ten sposób Confair odzyskał, który wcześniej również należał do niego. W 2019 roku wędkarz złowił niszczukę długonosą 17,9 funta (8,1 kg). Jego rekord już rok później 2 marca 2020 roku pobiła ryba złowiona przez Samsona Matthewsa w Marshyhope Creek, która miała 18,3 funta (8,3 kg).

Jak wskazuje Departament Zasobów Naturalnych Maryland w swoim komunikacie, niszczuka długonosa znana jest ze swoich grubych łusek oraz wydłużonego, przypominającego igłę pyska, który zawiera liczne ostre, stożkowate zęby. Budowa szczęk i sposób żerowania sprawiają, że te ryby są trudne do złowienia na wędkę.

