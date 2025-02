Pilna ewakuacja turystów. Doszło do awarii wyciągu krzesełkowego

Awarie wyciągów krzesełkowych potrafią być bardzo niebezpieczne. Do jednego z takich incydentów doszło 18 lutego po południu. Straż pożarna zarządziła ewakuację, która trwała ponad godzinę.

Awaria wyciągu krzesełkowego. Podjęto decyzję o ewakuacji 120 entuzjastów zimowych atrakcji

Do zdarzenia doszło w Henniker (New Hampshire – niecałe 30 kilometrów na wschód od stolicy stanu – Concord), na terenie ośrodka narciarskiego Pats Peak. Jak podaje bostoński oddział amerykańskiej stacji telewizyjnej National Broadcasting Company, we wtorek doszło do uszkodzenia jednej z lin wyciągu krzesełkowego. W związku z tym podjęto decyzję o ewakuacji 120 osób.

Pats Peak opublikowało oświadczenie, informująć, że personel jest odpowiednio wyszkolony w zakresie ewakuacji. Pracownicy – razem ze strażakami z Henniker – prowadzili akcję ratowniczą z dobrym skutkiem. W zdarzeniu nikt bowiem nie ucierpiał. Turyści musieli jednak obejść się smakiem i zrezygnować z zaplanowanych atrakcji zimowych, które dodają adrenaliny.

PP w Henniker to niezależny ośrodek alepjskiego narciarstwa, który został otwarty ponad sześć dekad temu. Ma wysokość 270 metrów.

Dramatyczne doniesienia. Pękła lina wyciągu, 10 osób odniosło obrażenia

Miesiąc temu informowaliśmy o wypadku, do którego doszło na stoku narciarskim Astun w Pirenejach (Hiszpania – prowincja Huesca). Doszło tam do zerwania liny wyciągu narciarskiego. Było to na tyle potężne, że niektórzy turyści zostali wyrzuceni z siedzisk.

Hiszpański dziennik „El País” informował o 10 poszkodowanych osobach. Stan dwóch narciarzy był poważny. Wszyscy ranni trafili do szpitala Miguel Servet w Saragossie.

I w tej sytuacji zarządzono ewakuację. Służby wszczęły akcję ratunkową, by uwolnić 80 uwięzionych osób.

