Wizyta Kaczyńskiego w szpitalu pod lupą. NFZ domaga się wyjaśnień

20 lutego Jarosław Kaczyński został zawieziony partyjnym samochodem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. W rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości informował, że prezes największego ugrupowania w opozycji poddał się planowanym badaniom. Lubelski oddział „Gazety Wyborczej” pisał, że przyjęto go na oddział kardiologii (jeden z najlepszych w Polsce).

Kaczyński pacjentem NN

Przy rejestracji poseł Kaczyński został wpisany do systemu przez personel jako osoba NN (z angielskiego: „no name”, a więc o pacjent o nieznanej tożsamości), co wzbudziło kontrowersje. Redakcja stacji telewizyjnej TVN24 zwróciła się do dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o komentarz w sprawie. Piotr Matej przesłał oświadczenie, za pośrednictwem którego wyjaśnił, iż „najprawdopodobniej pod wpływem emocji ze strony personelu szpitala” Kaczyński został zakwalifikowany w ten sposób. „20 lutego, po przybyciu kierownika oddziału kardiologii, zostały niezwłocznie wprowadzone zmiany zgodnie z obowiązującą procedurą przyjęcia pacjentów do szpitala” – zapewnił.

Dyrektor podkreślił też, że „nieprawdziwa” jest informacja, którą rozpowszechniły media, o rzekomym „zamknięciu połowy oddziału” w związku z obecnością Kaczyńskiego na terenie placówki. „Zarówno w czwartek jak i w piątek, kardiologia w naszym szpitalu, jak każdego innego dnia, funkcjonowała w sposób rutynowy, wykonywano zaplanowane procedury i zabiegi” – wskazał. Zaznaczył też, że prezes PiS-u nie był witany kwiatami – o czym również pisano nieoficjalnie.

NFZ chce wyjaśnień

W rozmowie z rozgłośnią TOK FM rzeczniczka lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – Magdalena Musatowicz – poinformowała, iż do szpitala przesłano zapytanie „z prośbą o informacje na temat organizacji pracy na Oddziale Kardiologii oraz o odniesienie się do informacji medialnych”. NFZ czeka teraz na odpowiedź placówki. Ma ona związek z monitorowaniem realizacji umowy na wykonywanie świadczeń medycznych. Wskazała, że kolejne kroki będą zależeć od uzyskanych od informacji przkazanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

