„Kosmici naprawdę istnieją”. Nagranie rybaka hitem sieci

Roman Fiedorcow to rybak dalekomorski i fotograf. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 613 tysięcy osób. Mężczyzna publikuje na nim zdjęcia i filmy dziwnych morskich stworzeń. Ostatnie nagranie wśród internautów budzi skojarzenia z kosmitami.

Jak informuje Onet, Fiedorcow pracuje na trawlerze, statku przystosowanym do połowu ryb żyjących przy dnie oceanu. Fotografowanie ich i innych morskich stworzeń przynosi mu sławę wśród internautów.

W ostatnim wideo Roman Fiedorcow pokazał dziwne stworzenie, które zostało złowione na północy Oceanu Spokojnego. Okaz swoim wyglądem budzi skojarzenia z wyobrażeniem o pozaziemskiej istocie. Tajemniczej atmosfery dodaje również ścieżka dźwiękowa. Fiedorcow jako podkład muzyczny nagrania wybrał ścieżkę dźwiękową z popularnego przed laty serialu o tematyce fantastyczno-naukowej „Z archiwum X”.

„Kosmici naprawdę istnieją”

„Prawdziwy potwór z głębin”, „Kosmici naprawdę istnieją”, „Przerażające” – to kilka komentarzy wybranych z kilkuset pod postem rybaka.

Prawda okazała się jednak bardziej prozaiczna. Złowiony okaz to nie kosmita, ale ryba z gatunku Aptocyclus ventricosus. Przedstawiciele tego gatunku żyją w morskich głębinach Pacyfiku. Ryba przedstawiona na filmie została rozdęta na skutek zmiany ciśnienia podczas wyciągania jej na pokład łodzi rybackiej.

Okazy wyłowione przez Fiedorcowa co jakiś czas trafiają do ogólnoświatowych mediów. Tak było w 2022 roku, kiedy z głębin wyłowił „małego smoka”. W 2017 roku mężczyzna podzielił się nagraniem przerażającego oceanicznego robaka wijącego się na dłoni i otwierającego szczęki. W rozmowie z DailyMail mężczyzna powiedział, że często sam nie ma pojęcia, co przedstawia większość z publikowanych przez niego fotografii, ale dzieli się nimi z czystej ciekawości.

