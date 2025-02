Ma 550 dzieci i duże kłopoty. Sąd zdecydował

Miesięcznik „The Holland Times” podaje, że holdenerski sąd orzekł ws. mężczyzny, który „spłodził” ponad pół tysiąca dzieci. To dawca nasienia, który prowadzi media społecznościowe, za pośrednictwem których głosi swoje kontrowersyjne, mocno prawicowe poglądy.

Podczas filmów niejednokrotnie zwracał się do „swoich” pociech, dytkując im, jaki powinny mieć światopogląd i stosunek do prawnych opiekunów (do biologicznych matek i ojców). Pozew przeciwko działaniom Holendra złożyli zarówno rodzice dzieci, jak i Stichting Donorkind – fundacji, która wspiera dzieci dawców nasienia.

Sąd zdecydował. Mężczyźnie może grozić surowa kara, jeśli złamie zakaz

Zarówno rodzice, jak i SD, oskarżyli mężczyznę o „wykorzystywanie swojej platformy do wpływania na dzieci za pomocą kontrowersyjnych poglądów” – czytamy na nltimes.nl. Zgodnie z decyzją wymiaru sprawiedliwości dawca nasienia ma usunąć wszystkie filmy, za pośrednictwem których zwraca się do dzieci i (lub) krytykuje ich opiekunów prawnych. Nie może zwracać się do nich w żaden sposób – biorąc pod uwagę także inne formy niż materiały wideo.

W przypadku, gdyby postanowił nie zastosować się do wyroku, grozi mu grzywna w wysokości 10 tys. euro dziennie (limit ustalono do 100 000 €).



Holandia. Spłodził co najmniej 550 dzieci. Miał ponoć zachęcać je, by jadły świńskie mózgi

„HT” opisuje, że „ojciec” ponad 550 dzieci (choć niektóre źródła internetowe mówią nawet o trzech tysiącach pociech, co jednak sam zainteresowany zanegował) promował w sieci bardzo szkodliwe idee, takie jak kazirodztwo (zachowanie seksualne w stosunku do spokrewnionej osoby), a także tradycyjny podział ról (konkretnie patriarchalny). Ponadto „regularnie zwracał się do dzieci, udzielając im niechcianych porad na temat życia i mówiąc im, jak powinny postrzegać swoich rodziców” – mówi dyrektor SD – Stichting Donorkind – cytowany przez holenderski miesięcznik.

Najdziwniejsze porady dotyczą jednak proponowanej diety. Mężczyzna miał rzekomo sugerować, by dzieci „jadły świńskie mózgi”. Zachęcał też do wybierania partnerów podobnych do nich samych.

