Wystawiasz stopę spod kołdry? Naukowcy znaleźli rozwiązanie zagadki

Eksperci zajmujący się fizjologią snu wskazują, że wystawianie stopy spod kołdry to sposób, w jaki organizm reguluje temperaturę ciała. Gdy podczas snu robi nam się zbyt gorąco, ale nie na tyle, by całkowicie się odkryć, automatycznie wystawiamy jedną lub obie stopy, aby schłodzić organizm. Dzięki temu sen staje się bardziej komfortowy i efektywny.

Stopy odgrywają kluczową rolę w termoregulacji. Są wyposażone w specjalne naczynia krwionośne, które ułatwiają pozbywanie się nadmiaru ciepła. Profesor Natalie Dautovich z Uniwersytetu w Alabamie wyjaśnia, że zespolenia tętniczo-żylne znajdujące się w stopach rozszerzają się w cieple, umożliwiając skuteczniejsze schładzanie organizmu.

Chłodniejsze ciało to lepszy sen

Badania przeprowadzone przez University of Pittsburgh School of Medicine wykazały, że obniżenie temperatury ciała pomaga w zasypianiu i poprawia jakość snu. To właśnie dlatego zimą, gdy otoczenie jest chłodniejsze, śpimy średnio o godzinę dłużej niż latem. Popularność zyskują również materace pokryte tkaniną, która daje uczucie chłodu – ten element także ma pomóc w zasypianiu.

Podobne wnioski przedstawili naukowcy z Harvard Medical School. Ci z kolei zauważyli, że niższa temperatura otoczenia w naturalny sposób wywołuje uczucie senności. Ponadto, w trakcie snu organizm stopniowo obniża swoją temperaturę, co może być związane z oszczędzaniem energii potrzebnej do utrzymania ciepła.

Nieświadomy trik poprawiający jakość snu

Wystawianie stopy spod kołdry to nie tylko indywidualny zwyczaj, ale także wbudowany mechanizm termoregulacji organizmu, który wspomaga zdrowy i regenerujący sen.

Jeśli więc zdarza ci się to robić – nie ma powodów do obaw! To całkowicie naturalne zjawisko, które pomaga twojemu ciału efektywnie odpocząć.

Czytaj też:

Potężny futrzak powinien jeszcze spać. Nagrano jak spaceruje po śnieguCzytaj też:

Da się zatrzymać starzenie? Naukowcy wskazali ten składnik, czeka w twojej kuchni