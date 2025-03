Chciała aborcji, trafiła na oddział psychiatryczny. Leszczyna reaguje na szokujące doniesienia

„Gazeta Wyborcza” opisała niedawno przypadek pacjentki w ciąży, którą opiekował się Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykonano jej badania prenatalne, które wykazały, że dziecko będące w okresie płodowym, które nosi, ma poważne wady. Lekarze z oddziału ginekologii i patologii ciąży CSK UM mieli ją o tym poinformować rzekomo już „na późnym etapie” rozwoju.

Kobieta zdecydowała o usunięciu ciąży. Łódzka placówka miała odrzucić jej wniosek o „udzielenie gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży z uwagi na występowanie zagrożenia dla jej zdrowia fizycznego i psychicznego”.

Łódź. Lekarze zdiagnozowali wady płodu. Co stało się, gdy pacjentka poinformowała ich o chęci usunięcia ciąży?

Kobieta powiedziała lekarzom, że planuje wykonać aborcję. Poprosiła też o kontakt z psychologiem. Wtedy podjęto decyzję o skierowaniu ją na oddział psychiatryczny. Gdy chciała wypisać się ze szpitala na żądanie, powiedziano jej, że musi zostać na Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym. Miała być zamknięta w izolatce na około trzy doby. Zareagowała na to m.in. kandydatka na prezydenta Lewicy – Magdalena Biejat, która oceniła na X, że kobieta „została potraktowana w sposób skandaliczny”. Hospitalizowano ją, ponieważ stwierdzono u niej „pogarszający się stan psychiczny”. Gdy opuściła oddział, wykonano kolejne badania, a lekarze naradzali się, co zrobić dalej, jakie podjąć kroki w jej przypadku. Na konsylium uznano nawet, że „istnieją przesłanki do terminacji ciąży” (czyli przerwania procesu).

Pacjentka łódzkiego szpitala pozostała przy swoim – informowała, że chce przerwać ciążę, co uzgodniła też z mężem. Wtedy jednak poproszono ją o kolejne badania. Kobieta narzekała, że przy konsultacjach z pracownikami szpitala czuła się lekceważona, bo otrzymywała sprzeczne informacje – jedni lekarze przekonywali, że wada płodu jest poważna, a inni, że rokowanie nie są jasne. Dopiero po porodzie będzie można powiedzieć więcej.

Leszczyna zabrała głos. Będzie kontrola

Sprawa dotarła do ministry Izabeli Leszczyny. Szefowa resortu zdrowia wskazała, że „w związku z sytuacją opisaną w mediach – dotyczącą świadczeń zdrowotnych dla pacjentki CSK UM w Łodzi, u której zdiagnozowano wadę płodu – zleciła przeprowadzenie kontroli”.

Oznaczyła Narodowy Fundusz Zdrowia (którego prezesem jest doktor Filip Nowak), a także Rzecznika Praw Pacjenta, którym jest Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.

Czytaj też:

Śmierć polskiego trenera. Widzew Łódź pogrążony w żałobieCzytaj też:

Nawrócona Maja Frykowska o aborcji i LGBT. „Nigdy nie zrozumiesz decyzji”