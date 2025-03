Burza po decyzji władz miasta. Nie chcą upamiętnić Jana Pawła II

2 kwietnia 2025 roku będziemy obchodzić 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji w wielu polskich miastach zostaną zorganizowane specjalne wydarzenia, których celem będzie uczczenie pamięci papieża Polaka.

Także w Watykanie zaplanowano specjalne, rocznicowe msze święte oraz koncerty. Papież Franciszek wystosował nawet list do kardynała Stanisława Dziwisza, w którym podkreślił, że życzy wiernym spokojnego Roku Jubileuszowego pod znakiem nadziei. Przywołując wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy oraz św. Jana Pawła II, z serca błogosławię tobie i wszystkim, którzy wezmą udział w obchodach 2 kwietnia – napisał Ojciec Święty.

Ostry spór w Toronto. Wszystko przez Jana Pawła II

Jak się okazuje, pamięć Jana Pawła II chciano uczcić również w Toronto. Przy okazji doszło do ostrego sporu. Władze miasta nie wyraziły zgody – po raz pierwszy od blisko 20 lat – na wywieszenie na budynku urzędu miasta flagi Watykanu. W uzasadnieniu powołano się na zmianę przepisów dotyczących upamiętniania wydarzeń religijnych. Zakładają one, że nie można wywieszać flag krajów z oficjalnie przyjętą religią państwową

Zdaniem byłego radnego Chrisa Korwin-Kuczyńskiego „jest to rodzaj dyskryminacji, przeciwko której powinno się stanowczo protestować”. Polityk podkreślił, że „chociaż nowe regulacje obowiązują wyznawców wszystkich religii, to jest to wyjątkowo bolesne, ponieważ stanowi kres uroczystości mających na celu czczenie pamięci o jednej z najważniejszych postaci dla katolików”.

Rozczarowania decyzją władz miasta nie ukrywa Neil MacCarthy z archidiecezji Toronto. – Jest to niezwykle smutne. Od wielu lat lokalna społeczność organizowała się, aby upamiętnić Jana Pawła II i przypomnieć jego ogromny wkład w historię świata. Teraz to będzie niemożliwe – przekonywał.

