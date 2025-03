Myśleli, że to rekin wielorybi. Prawda była o wiele bardziej przerażająca

Dla nurkujących na Bali turystów to był prawdziwy szok. Nie spodziewali się, że w tym momencie do ich wyprawy dołączy taki gość. To mogło się skończyć bardzo źle.

Turyści nurkowali sobie spokojnie w malowniczym Nusa Penida na wyspie Bali w Indonezji. Kiedy doszło do niespodziewanego spotkania grupa była już trzeci, ostatni raz pod wodą. Na jej czele stali lokalny instruktora nurkowania Reynold Kaheming i przewodnik Julio Soba. W pewnym momencie grupa zauważyła coś niespodziewanego. – Żaden z nas nie wiedział, co to było. Myśleliśmy, że to rekin wielorybi – mówi Sarah Taylor, która brała udział w podwodnej eskapadzie. Nurkowie spotkali pod wodą żarłacza białego Odpowiedź była jednak inna. Wcale nie był to dość bezpieczny dla turystów planktonożerny rekin wielorybi. Był to żarłacz biały, jeden z największych rekinów drapieżnych. – Byłoby bardzo zabawnie, gdyby ktoś nas filmował, ponieważ wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, gdy płynęliśmy w stronę tego ciemnego cienia na błękicie – opowiada Graham Dart, który także brał udział w wyprawie. Kiedy tylko grupa zorientowała się, że dzielą wodę z żarłaczem białym, wszyscy natychmiast odskoczyli. Drapieżnik odwrócił się w ich kierunku, po czym zawrócił i powoli odpłynął. – To wykracza poza święty Graal nurkowania – wspomina wydarzenie szwedzki nurek Fabian Clinton, który zarejestrował niesamowite spotkanie na przymocowanej do ciała kamerce. Samo spotkanie mężczyzna opisał jako „niesamowite i przerażające”. Spotkanie żarłacza białego w tamtym miejscu jest niezwykle rzadkie Jak opisuje portal Discover Wild Life, spotkania z żarłaczami białymi w tamtejszych wodach jest niezwykle rzadkie. Ostatni raz widziane były w 2019 roku w pobliskim punkcie nurkowym Crystal Bay. Pewnym jest, że nurkowie na długo nie zapomną tego spotkania. – Do tej pory przeżyłam najbardziej niesamowite podwodne spotkanie w swoim życiu. A może nawet najbardziej niesamowite już zawsze? – komentuje Amber Doornekamp. Czytaj też:

