Tajemniczy drapieżnik z czeluści oceanu. Jego wygląd przyprawia o dreszcze

Nie od dziś wiadomo, że głębiny oceanów zamieszkują osobliwe istoty. Niektóre mają ogromne zęby, inne wielkie, hipnotyzujące oczy. Mitsukurina, znana także jako rekin chochlik czy rekin goblin, należy bez wątpienia do tych najdziwaczniejszych.

Mitsukurina owstoni wyróżnia się nie tylko nietypowym kształtem ciała, ale także charakterystycznym wyrostkiem na głowie, przypominającym kielnię murarską. Do tego dochodzą niezwykłe wysuwalne szczęki, które potrafią błyskawicznie „wystrzelić”, chwytając zdobycz.

Sylwetka rekina goblina jest wrzecionowata, jak u większości jego krewnych, lecz jego płetwy są wyjątkowo krótkie i zaokrąglone. To odróżnia go od innych chrzęstnoszkieletowych drapieżników. Płetwa ogonowa nie ma środkowego płata, a dolna część jest znacznie mniejsza od górnej.

Nietypowa barwa skóry, zęby jak brzytwa

Ten głębinowy drapieżnik ma nietypową kolorystykę. Jego skóra jest półprzezroczysta, dzięki czemu prześwitują przez nią naczynia krwionośne, nadając rekinowi różowawy odcień. Jedynie płetwy mają lekko niebieskawy kolor. Co ciekawe, po śmierci rekina jego skóra szarzeje.

Mitsukurina to drapieżnik z prawdziwego zdarzenia. Jego uzębienie wygląda naprawdę przerażająco – przednie zęby są długie i wąskie, a te znajdujące się głębiej szersze i mocniejsze. Dzięki nim rekin może łatwo zmiażdżyć zdobycz. Choć żarłacz tygrysi i żarłacz biały uchodzą za najbardziej niebezpieczne rekiny, to pod względem wyglądu nie dorównują mitsukurinie. Typowy przedstawiciel tego gatunku osiąga około 2 metrów długości, lecz trafiały się znacznie większe osobniki.

W 1967 roku w pobliżu japońskiej wyspy Oshima złowiono samca o długości 3,67 metra i wadze 169,5 kilogramów. Jednak rekordzistką była samica schwytana w 2000 roku w Zatoce Meksykańskiej – miała aż 5,4 metrów długości. Dla porównania – największe osobniki żarłacza tygrysiego osiągają do 5 metrów długości, ale są znacznie masywniejsze.

Gdzie można spotkać rekina chochlika? To nie takie proste. Ten gatunek żyje na głębokości 200–250 metrów, choć zdarza się, że trafia na znacznie większe głębokości. Jeden z odnotowanych okazów został złowiony na 1300 metrach pod powierzchnią wody. Największe skupiska tych rekinów znajdują się w okolicach Japonii, ale można je spotkać także u wybrzeży Australii czy w Zatoce Meksykańskiej.

Co je rekin goblin?

Dieta mitsukuriny składa się głównie z głowonogów, skorupiaków i małych ryb. Jego głównym atutem podczas polowania jest niezwykły wyrostek na głowie, który pełni funkcję detektora. Pokryty jest elektroreceptorami, co pozwala rekinowi wykrywać ofiary ukryte w piasku.

Złapana zdobycz nie ma szans na ucieczkę – szczęki rekina goblina wysuwają się z prędkością do 3,1 metra na sekundę, co czyni go jednym z najszybszych „strzelców” wśród ryb.

Czytaj też:

Najszybszy rekin świata z nietypowym pasażerem. Zaskakujące odkrycie naukowcówCzytaj też:

Na Ziemi istnieje „szósty ocean”. Nie graniczy z żadnym lądem