Pałac Buckingham wydał komunikat. Chodzi o spotkanie Karola III z papieżem

Król Karol III i królowa Kamila w dniach 7-10 kwietnia złożą oficjalną wizytę we Włoszech. 8 kwietnia mieli udać się do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Jak poinformował Pałac Buckingham, tak się jednak nie stanie, a do rozmowy ze zwierzchnikiem Kościoła katolickiego nie dojdzie ze względu na rekonwalescencję, którą przechodzi. W komunikacie podkreślono, że decyzja jest wynikiem obustronnego porozumienia.

Król Karol przekłada spotkanie z papieżem Franciszkiem. Jest oświadczenie

88-letni Franciszek wrócił do Watykanu w niedzielę, po trwającej ponad 30 dni hospitalizacji. Ojciec Święty trafił do Polikliniki Gemelli w związku ze zdiagnozowaniem obustronnego zapalenia płuc. „Ich Królewskie Mości przesyłają Papieżowi najlepsze życzenia dotyczące jego rekonwalescencji i z niecierpliwością czekają na to, aby odwiedzić Go w Stolicy Apostolskiej, gdy tylko wyzdrowieje” – czytamy w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

To, jak poważny był stan papieża, obrazują słowa szefa zespołu medycznego, który opiekował się Franciszkiem w Poliklinice Gemelli. Prof. Sergio Alfieri w wywiadzie dla „Corriere della Sera” powiedział, że na pewnym etapie hospitalizacji sytuacja pogorszyła się na tyle, że występowało ryzyko, że papież „może nie dać rady”. Jak przekazał, Ojciec Święty zwracał się do ekipy medycznej następującymi słowami: „Próbujcie wszystkiego, nie poddajemy się”.

Lekarz wspomniał także o drugim kryzysie oddechowym, który przetrwał Franciszek. – To było straszne, myśleliśmy, że (papież – red.) nie przeżyje – powiedział. Prof. Alfieri podkreślił, że Ojciec Święty od pierwszego dnia pobytu w klinice prosił lekarzy, aby mówili mu prawdę na temat jego stanu zdrowia. W czasie hospitalizacji cały czas pozostawał przytomny i zdawał sobie sprawę z przebiegu wydarzeń.

