Kłopot z pokutą? Znany ksiądz dał konkretną radę

Ks. Sebastian Picur zyskał rozgłos dzięki aktywności na TikToku, gdzie obecnie obserwuje go blisko 890 tys. internautów. Ksiądz wchodzi w interakcję z użytkownikami mediów społecznościowych, odpowiadając na nurtujące ich pytania. Jedno z ostatnich dotyczyło pokuty.

Internautka zapytała księdza o pokutę. Dał konkretną radę

„Co mam zrobić, jak byłam u spowiedzi i nie słyszałam, co mam zrobić jako pokutę?” – zapytała jedna z obserwatorek. „Jeśli to możliwe proszę przy najbliższej okazji dopytać tego księdza o pokutę. Jeśli nie, to proszę w ramach pokuty wypełnić uczynek miłosierdzia” – odpisał ks. Picur.

Wielki Post to czas przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. „Niech zatem ten okres Wielkiego Postu będzie czasem naszej duchowej pielgrzymki, dzięki której możemy zbliżyć się do Boga, do siebie samego i do drugiego człowieka. W tej duchowej drodze zadbajmy szczególnie o wewnętrzną świątynię naszego serca oraz pamiętajmy o tych najbardziej potrzebujących, odrzuconych, bezbronnych, bezdomnych, którzy szczególnie potrzebują naszego wsparcia – zarówno duchowego, jak i materialnego” – napisał abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wielu katolików właśnie w okresie Wielkiego Postu decyduje się na przystąpienie do sakramentu pokuty. O. Adam Szustak na kanale „Langusta na palmie” opublikował nagranie pt. „Z czego nie wolno się spowiadać”. Wypunktował, jakie błędy wierni popełniają w kontekście sakramentu pokuty, a wśród nich są: spowiadanie się z cudzych grzechów, z emocji czy pokus. – Koniecznie trzeba odróżnić emocje od czynu, który wynika z emocji – podkreślił o. Szustak. – Pokusy nie są grzechem. Tylko uleganie pokusom to grzech – zaznaczył.

Czytaj też:

Pałac Buckingham wydał komunikat. Chodzi o spotkanie Karola III z papieżemCzytaj też:

Rewolucja w apartamencie papieża Franciszka. Tak zmieni się jego życie po chorobie