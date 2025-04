Wścieklizna na Podlasiu. Chłopiec został ugryziony przez nietoperza

Wścieklizna to niebezpieczna choroba zakaźna, którą zwierzęta mogą zarazić ludzi. Wywołuje ją wirus z rodzaju Lyssavirus. Człowiek, który cierpi na wściekliznę, doświadcza szeregu objawów, wśród których są: gorączka, ból głowy, nudności, mrowienie w miejscu ugryzienia przez zwierzę, osłabienie, wodowstręt, światłowstręt, niepokój i pobudzenie, ślinotok, a także wiele innych. W końcowym etapie dochodzi do zaniku funkcji poznawczych, śpiączki i porażenia mięśni – co prowadzi do śmierci. Nie ma lekarstwa na tę chorobę, ale osoba, która miała kontakt z zarażonym zwierzęciem, może zgłosić się do punktu medycznego, by otrzymać leczenie poekspozycyjne, polegające na podaniu szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Pod koniec marca grupa nastolatków znalazła leżącego na ziemi nietoperza w centrum Suwałk. Jeden z chłopców podniósł go, a wtedy został ugryziony w rękę. „Po przebadaniu materiału genetycznego nietoperza okazało się, że miał wściekliznę” – podają suwalki24.pl.

Podlasie. W Suwałkach oznaczono „obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”

Obecnie nieletni mieszkaniec Podlasia znajduje się pod opieką lekarzy. „Nic mu nie zagraża” – pisze redakcja lokalnego serwisu. Jednak w związku z tym incydentem powiatowy lekarz weterynarii – Katarzyna Łuniewska-Kopacz – wydała rozporządzenie. „W Suwałkach zakazuje się organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów i kotów” – czytamy w treści dokumentu.

Nie wolno „trzymać psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu”, wyprowadzać czworonogów na smyczy, a także zgłaszać służbom informację o „odnalezionych padłych zwierzętach dzikich”.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich mieszkańców Suwałk i przyjezdnych. Na ulicach wjazdowych do miasta mają też pojawić się tablice: „Uwaga! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

