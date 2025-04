Google rozpoczyna niezwykły eksperyment. AI nauczy się języka delfinów

Google, we współpracy z naukowcami z Georgia Tech oraz zespołem ekspertów z długoletniego projektu Wild Dolphin Project, opracowuje przełomowy system sztucznej inteligencji – DolphinGemma. Jego zadaniem jest nauczenie się rozumienia i symulowania złożonej komunikacji delfinów.

Ten rewolucyjny projekt wykorzystuje olbrzymią bazę nagrań głosów i zachowań atlantyckich delfinów plamistych (Stenella frontalis), gromadzoną nieprzerwanie od 1985 roku przez WDP. Do tej pory naukowcy potrafili już powiązać niektóre dźwięki z konkretnymi znaczeniami – na przykład z identyfikacją osobników (coś na kształt imienia), sygnalizowaniem napięć społecznych czy zachowaniami godowymi.

Celem DolphinGemma jest jednak pójście o krok dalej – nauczenie się analizowania wzorców akustycznych, które mogą zdradzać struktury językowe. Badacze mają nadzieję, że dzięki wsparciu AI uda się odkryć elementy, które dotychczas były poza zasięgiem człowieka – zbyt złożone, zbyt subtelne lub zbyt wieloznaczne.

Delfiny zrozumieją syntetyczne dźwięki?

DolphinGemma nie tylko analizuje istniejące sygnały dźwiękowe. Model został również przeszkolony w generowaniu własnych wokalizacji, które – jak zakładają twórcy – będą rozpoznawalne i zrozumiałe dla delfinów. Są to dźwięki powiązane np. z ulubionymi zabawkami tych ssaków, co może stanowić zalążek wspólnego „słownika” do interaktywnej komunikacji.

Naukowcy liczą również na to, że delfiny zaczną naśladować te generowane przez system dźwięki – tak, jak dotychczas naśladowały siebie nawzajem w stadzie.

CHAT – komputer tłumaczący mowę delfinów

Integralnym elementem projektu jest urządzenie CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry) – niewielki, podwodny komputer oparty na technologii Google Pixel, który badacz nosi na nadgarstku. CHAT ma działać w czasie rzeczywistym, analizując i przekładając wokalizacje delfinów na zrozumiałą dla człowieka formę. Dzięki temu możliwe będzie szybkie reagowanie na sygnały i prowadzenie dynamicznej interakcji.

Eksperci podkreślają, że to przełomowy krok: dotąd komunikacja z delfinami ograniczała się głównie do biernego słuchania. Teraz nadchodzi era, w której człowiek może aktywnie rozmawiać z tymi inteligentnymi ssakami.

Przyszłość komunikacji międzygatunkowej?

Już latem tego roku DolphinGemma ma zostać udostępniona za darmo badaczom z całego świata. Twórcy wierzą, że technologia znajdzie zastosowanie nie tylko wśród delfinów, ale również w badaniach nad innymi waleniami – np. orkami czy wielorybami, których systemy komunikacyjne są równie złożone i enigmatyczne.

Współpraca Google, Georgia Tech i Wild Dolphin Project może być początkiem nowej ery – w której ludzie i delfiny będą dzielić wspólny język. To wizja odległa, ale coraz bardziej realna.

