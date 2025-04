Krwiste oceany i purpurowe morza. Ziemia może całkowicie zmienić kolory

Choć dziś niebieskie morza są normą, miliony lat temu Ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Symulacje wykonane przez badaczy z Uniwersytetu w Nagoi pokazują, że w okresie od 3 miliardów do 600 milionów lat temu wody naszej planety miały intensywnie zielony kolor. Powodem było duże stężenie żelaza w wodzie, które pochodziło z erozji kontynentów oraz podmorskiej aktywności wulkanicznej. Jony żelaza pochłaniały niebieską część światła, a woda – czerwoną, co razem dawało efekt zielonej toni.

Ten krajobraz dodatkowo uzupełniały sinice, które korzystały z zielonego światła, by przeprowadzać fotosyntezę. Dzięki temu procesowi do atmosfery zaczęły trafiać tlen i wodór. Stopniowo to właśnie tlen, reagując z żelazem, przyczynił się do przekształcenia barwy oceanów z zieleni w dzisiejszy błękit.

Czy oceany mogą stać się fioletowe? A może czerwone?

Zdaniem badaczy, zmiany koloru oceanów mogą nastąpić także w nadchodzących tysiącleciach – i to w jeszcze bardziej zaskakujących barwach. Jednym z prawdopodobnych scenariuszy jest przejście z błękitu w głęboki fiolet.

Taka zmiana mogłaby być wynikiem zwiększenia poziomu siarki w atmosferze – na przykład po serii potężnych wybuchów wulkanicznych. W środowisku ubogim w tlen rozwinęłyby się nowe typy bakterii, których obecność oraz odmienne właściwości wody mogłyby sprawić, że powierzchnia oceanów zaczęłaby odbijać fioletowe światło.

Kolejny potencjalny wariant to czerwone oceany. Według naukowców taki obraz mógłby się pojawić w wyniku ekstremalnego ocieplenia klimatu. Wysokie temperatury i nasilona erozja lądów spowodowałyby spływ czerwonych tlenków żelaza do mórz i oceanów. To zjawisko przypomina proces sprzed miliardów lat, ale tym razem barwa pochodziłaby od cząstek rdzy – i nadałaby wodzie intensywnie czerwony odcień.

To wszystko pokazuje, że wygląd Ziemi nie jest stały. Na kolor oceanów wpływają procesy geologiczne, chemiczne i biologiczne – zarówno w atmosferze, jak i w głębinach. Przeszłość naszej planety uczy nas, że zmiana jest nieunikniona. A widok Ziemi z kosmosu może jeszcze nie raz nas zaskoczyć.

