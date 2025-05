Codziennie rano zostaw to na trawie. Patrz, jak natura się odwdzięcza

Specjaliści z brytyjskiego RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) zachęcają, by w maju – oraz w miesiącach poprzedzających – zostawiać dwa owoce dziennie, najlepiej potłuczone jabłka i gruszki, w ogrodzie na trawniku lub karmniku.

To naturalne źródło energii, które wspiera wiele gatunków ptaków, takich jak kosy, rudziki, szpaki czy wróble.

Istnieje jednak ważne zastrzeżenie – nie należy używać owoców spleśniałych, solonych ani z dodatkiem cukru. RSPB ostrzega też, że suszone owoce, zwłaszcza rodzynki, mogą być niebezpieczne dla psów, dlatego nie należy ich zostawiać na otwartej przestrzeni, jeśli zwierzęta domowe mają do nich dostęp.

Nie wszystkie ptaki jedzą w ten sam sposób

Nie wszystkie ptaki korzystają z zawieszanych karmników. Niektóre – na przykład kosy, gołębie, wróble – preferują żerowanie bezpośrednio z ziemi. Z tego względu warto rozłożyć owoce również na trawie lub specjalnych stołach do karmienia ptaków. „Kosy są zbyt duże, aby dostać się do większości wiszących karmników dla ptaków. Aby przyciągnąć je do ogrodu, najlepiej wyłożyć jedzenie w łatwo dostępnym miejscu” – podaje RSPB.

Otwarta przestrzeń zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ ptaki unikają miejsc, gdzie mogą być łatwo zaatakowane przez koty lub inne drapieżniki.

Bezpieczne karmienie. Higiena to podstawa

Jeśli korzystasz z karmników, szczególnie otwartych lub nisko zawieszonych, pamiętaj o ich regularnym czyszczeniu. Brak higieny może prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób wśród ptaków. RSPB zaleca, by czyścić karmniki raz w tygodniu za pomocą ciepłej wody z łagodnym środkiem dezynfekującym oraz na bieżąco usuwać resztki jedzenia i zanieczyszczeń.

W związku z obawami o zdrowie ptaków, czasowo wycofano ze sprzedaży w brytyjskich sklepach płaskie, otwarte karmniki. Teraz naukowcy prowadzą badania nad ich potencjalnym wpływem na rozprzestrzenianie się chorób.

Czytaj też:

Przez 180 lat te ptaki widziano jedynie pięć razy. Zatrzęsienie obserwacji na irlandzkich wybrzeżachCzytaj też:

„Cud natury” w lasach na Podkarpaciu. Leśnicy dokonali niezwykłego odkrycia