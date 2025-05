Wstajesz w nocy do łazienki? Urolog ostrzega, by nie lekceważyć tego faktu

Czasami budzimy się w nocy z silną potrzebą oddania moczu. Zwykle jest to po prostu konsekwencja wypicia wody przed snem. Czasem jednak może to świadczyć o czymś więcej, zwłaszcza jeśli mowa o nykturii, czyli regularnych nocnych spacerach do łazienki.

Częste wstawanie w nocy do łazienki. O czym świadczy?

O ile nie mówimy o nadmiernym spożyciu płynów w porze wieczornej, to nykturia może na przykład świadczyć u mężczyzn o problemie z przerostem prostaty. Pęcherz jest wówczas uciskany, co prowadzi do częstszego parcia na noc.

Urolog dr Tobias Jaeger wyjaśniał, że kwestię zwykle da się rozwiązać bardo łatwo. – W przypadku łagodnego powiększenia prostaty zwykle przepisujemy tak zwane blokery receptorów alfa, takie jak tamsulosyna. Lek ten zmniejsza napięcie mięśni gładkich prostaty i cewki moczowej, a tym samym odciąża pęcherz – tłumaczył.

Jeśli nykturia pojawia się u kobiet, to najczęściej w okresie pomenopauzalnym i wynika z osłabienia mięśni dna miednicy lub obniżenia macicy. Wówczas pomóc mogą ćwiczenia wzmacniające. Czasem potrzebna jest jednak interwencja chirurgiczna.

Oddawanie moczu w nocy. Kiedy iść do specjalisty?

Zdarzają się jednak poważniejsze przypadki, kiedy zdecydowanie trzeba udać się do lekarza. Mowa o nadciśnieniu, niewydolności serca czy bezdechu sennym. Nykturia pojawia się też oddawania moczu zarówno w dzień, jak i w nocy.

W normalnych przypadkach wystarczy jednak zmniejszyć spożycie płynów w godzinach wieczornych. Eksperci zalecają też unikać napojów z kofeiną i alkoholem. Jeśli jednak nykturia utrzymuje się mimo przeciwdziałań, najlepiej skontaktować się z lekarzem.

