Idą modlić się za Nawrockiego. Pielgrzymi chcą „ratować Polskę”

Analityk polityczny Szymon Pifczyk – autor bloga Kartografia Ekstremalna – niedługo po wyborach prezydenckich 2025 przeanalizował głosy oddane przez Polaków w drugiej turze. Wyszło wtedy na jaw, że to wierni Kościoła katolickiego mogli „pogrążyć” Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej, dając w zamian przewagę szefowi Instytutu Pamięci Narodowej.

Biorąc pod uwagę to, jak wygląda katolicyzm w Polsce, łatwo przewidzieć, że przeciętny wyborca traktujący religię bardzo poważnie, miał znacznie „bliżej” do Nawrockiego niż do włodarza Warszawy. Poza tym w wielu polskich kościołach, podczas niedzielnych mszy – w tym także podczas tak zwanej „ciszy wyborczej”, księża jasno sugerowali parafianom, przy którym nazwisku powinni postawić „krzyżyk” na karcie. Chrześcijanie w mediach społecznościowych nie kryli swoich wielkich nadziei, że nowym prezydentem zostanie właśnie kandydat PiS-u – i starali mu się to ułatwiać, agitując pośród wierzących.

Ich „marzenie” spełniło się. Postanowili więc podziękować Bogu. Zamierzają też modlić się za prezesa IPN-u, jak również w kontrowersyjnie brzmiącej intencji „o uratowanie Polski”. Wybrali do tego specjalne „narzędzie” – pielgrzymkę. Została zaplanowana na 15 czerwca – parafianie zamierzają dotrzeć do Bazyliki Kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie, gdzie znajduje się Ikona Matki Bożej Łaskawej.

Narodowa Pielgrzymka Dziękczynna z okazji Wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Swoją obecność w sanktuarium zapowiedział już poseł PiS Ireneusz Zyska (były sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska). Jak podaje dziennik „Gazeta Wyborcza”, nie wiadomo, ile osób weźmie udział w wydarzeniu. Parlamentarzysta zaznacza, że to inicjatywa „oddolna” i „spontaniczna”.

Co zaplanowano na niedzielę? W południe odbędzie się msza, potem zwiedzanie kościoła (w międzyczasie przewodnik poprowadzi lekcję z historii – opowie o Księstwie Świdnicko-Jaworskim), a na końcu trochę czystej rozrywki – grill i „rozmowy o Polsce”.

Warto dodać, że pomysł ten z pewnością przypadł do gustu Nawrockiemu, który niejednokrotnie – jako szef IPN – uczestniczył w pielgrzymkach, choćby na początku 2022 roku – do Częstochowy. „Prezes IPN doktor Karol Nawrocki wziął udział w XIV Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze” – informowano na oficjalnej stronie instytutu.

Czytaj też:

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Zaprosił go do PolskiCzytaj też:

Nowe zarzuty dla Jacka Sutryka. W tle blisko pół miliona złotych