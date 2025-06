Władze Słubic mają dość. Apelują: Warszawo! Berlinie!

Na terenie regionu w zachodniej części Polski, zwanego przez Niemców Ostbrandenburgią lub Lebuser Land, dochodzi do paraliżu ruchu drogowego. Piszą o tym nie tylko polskie media i lokalne władze, ale także niemieckie gazety – w tym między innymi dziennik regionalny „Märkische Oderzeitung” (wydawany we wschodniej Brandenburgii). „Dzikie sceny w slubice – stan awaryjny na skrzyżowaniu granicznym” – brzmi nagłówek jednego z artykułów, opublikowanego 11 czerwca.

Znajduje się tam bowiem przejście Słubice-Frankfurt, z którego przy okazji świąt, dni wolnych od pracy, okresów wakacji czy ferii, w jednej chwili chce skorzystać tysiące kierowców. Prowadzi to do całkowitego zablokowania ruchu.

To, co się tam dzieje, najlepiej pokazuje „wyrażający więcej niż tysiąc słów” film, który opublikowany został na facebookowym profilu Słubic. Ogromna liczba kierowców stoi w korku, przy okazji utrudniając interwencje służbom (takim jak straż pożarna) i zaśmiecając okolicę.

Słubice. Koszmarne korki w zachodniej części Ziemi Lubuskiej. Mają blisko 10 km

Nic dziwnego, że gmina postanowiła zaalarmować do władz Polski i Niemiec w tej sprawie. „Stoimy w ogromnych korkach! Słubice wyglądają tak [jak na przygotowanym materiale wideo – przyp. red.] prawie zawsze po weekendach i dłuższych świętach. Kierowcy spędzają w miejscu długie godziny, chcąc przejechać z Polski do Niemiec i dalej na zachód. To sprawia, że w Słubicach borykamy się z wieloma problemami: smogiem, brudem, hałasem, zdenerwowaniem kierowców i pieszych. Nie możemy wyjechać z własnych domów ani wrócić do miasta, jeśli nie chcemy stać w korkach, które ciągną się nawet przez osiedlowe ulice. Nosimy zakupy, bo nie możemy ich przywieźć. Nie mamy jak dojechać do szpitala. Chcemy wreszcie odetchnąć. Chcemy żyć spokojnie, zdrowo i bezpiecznie. Potrzebujemy obwodnicy Słubic!” – apelują urzędnicy.

Zwrócili się też do mieszkańców okolicy i wszystkich innych osób, które wracają do Polski po długim weekendzie czy świętach spędzonych na terenie Niemiec, by wybierali inne przejścia graniczne. „Zarówno w Słubicach, jak i w Świecku, możecie spodziewać się dużych korków” – informują.

O korkach w Słubicach i w okolicy gminy pisała we wtorek regionalna „Gazeta Lubuska”. Tego dnia rano „na autostradzie A2 – dwa kilometry od węzła Rzepin, powstał korek”. „Kolejny zator miał miejsce na drodze krajowej nr 29 – od Zielonej Góry, na wysokości Zielonego Boru, korek liczył dziewięć kilometrów. Kolejny w Słubicach – w kierunku autostrady (zator o długości czterech kilometrów). Od Ośna do Słubic kolejny korek – sześć kilometrów” – informowali dziennikarze.

