Dramatyczny finał poszukiwań w Austrii. Odkryto ciało Polki

Turystka przemierzała głębiny w towarzystwie doświadczonego instruktora. Razem z nim planowała zejść na głębokość ok. 100 m. Jednak mniej więcej w połowie drogi, na 60 m, pojawiły się nieznane problemy. 50-latka zdecydowała się na awaryjne wynurzanie. W międzyczasie zniknęła z oczu instruktora.

Akcja poszukiwawcza, którą uruchomiono wkrótce, nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Brało w niej udział 40 osób. Dopiero 23 czerwca wieczorem służby ratunkowe odnalazły ciało obywatelki Polski na dnie. Zostało wyciągnięte na powierzchnię przy użyciu specjalistycznego osprzętu – pisze Polska Agencja Prasowa.

Wstrząsające odkrycie. Zwłoki „dryfowały”

Do równie niepokojącego odkrycia doszło też na terenie kraju – w Jeziorze Lubieńskim (Kujawy i Pomorze). Szczegóły sprawy opisał lokalny serwis ddtorun.pl. We wtorek nad ranem służby ratunkowe zostały wezwane do zbiornika wodnego. Strażacy poinformowani zostali o „dryfujących zwłokach kobiety” w pobliżu amfiteatru.

Ciało na brzeg wyciągnęli ochotnicy z Morzyc. Na miejsce wezwano został też uprzednio lekarz, który potwierdził zgon osoby. Jej tożsamość nie jest znana i możliwe, że będzie trudna do ustalenia, biorąc pod uwagę stan zwłok.

