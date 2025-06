Niesamowite zbiory w polskich lasach. Leśnicy pokazali zdjęcia

Sezon na leśne owoce czas rozpocząć

Leśnicy z nadleśnictwa Kudypy pochwalili się wspaniałymi zbiorami podgrzybków, maślaków i wielu innych leśnych plonów. Poza nimi, jak grzyby po deszczu rozwijają się jagody, borówki i inne leśne owoce.

Chociaż do pełni sezonu na leśne owoce pozostało jeszcze kilka tygodni, leśnicy mają dobre wieści dla wszystkich zbieraczy. Z uwagi na znaczną ilość opadów deszczu i ciepłe letnie popołudnia, wyjątkowo dobrze brodziły niemalże wszystkie leśne przysmaki.

Wyprawa do lasu już niebawem poza przyjemnością samą w sobie może stać się prawdziwą ucztą dla podniebienia. Zanim jednak wybierzemy się na leśny spacer, zastosujmy się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których przypominają leśnicy.

Wybierając się do lasu zachowaj ostrożność

Leśnicy przypominają, że wyprawa do lasu może być fantastycznym sposobem na czerpanie radości z obcowania z naturą, doskonałym planem na weekendowe popołudnie z rodziną, czy szansą na zresetowanie umysłu po całotygodniowej pracy w korporacji. Aby jednak przyjemności odbywały się w sposób bezpieczny, zaleca się przestrzeganie kilku zasad bezpieczeństwa.

Przede wszystkim zaleca się odpowiedni ubiór. Schodząc z wyznaczonych przez leśników ścieżki, lepiej nie mieć na nogach japonek i krótkich spodenek. Warto również zaopatrzyć się w dobrej jakości spray na insekty.

Ponadto leśnicy zalecają, aby dla własnego bezpieczeństwa nie zbierać grzybów, co do których jadalności nie mamy stuprocentowej pewności. Niestety, zatrucia grzybami w sezonie zdarzają się wyjątkowo często. Z uwagi na bezpieczeństwo zaleca się również niespożywanie owoców leśnych bez wcześniejszego ich umycia.

Co więcej, podczas zbierania leśnych przysmaków należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić krzaczków oraz nie wystraszyć leśnej zwierzyny. Co do tej ostatniej leśnicy zalecają zachowanie ostrożności. Czasem w leśnej ściółce możemy natknąć się na mieszkańców lasu takich jak wiewiórki, jeże, a nawet węże.

