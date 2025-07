Groźny pająk dotarł do Niemiec. Jego jad może zabić

Latrodectus mactans – pająk z rodziny ornatnikowatych – został znaleziony w Bremerhaven (kraj związkowy Brema). Odkryto go na terminalu samochodowym dnia 30 czerwca. Zdarzenie potwierdza operator portu, którym jest firma BLG – jak pisze redakcja portalu Deutsche Welle.

Czarna wdowa to niezwykle groźny pająk. Zagrożona wstrzykuje niebezpieczny jad pod skórę ofiary – konkretnie latrotoksynę. Jeśli poszkodowana osoba ma szczęście, to jej spotkanie z L. mactans skończy się jedynie na zatruciu pokarmowym czy silnych bólach. Jeśli los jej nie sprzyja, a czarna wdowa wstrzyknęła nieco więcej jadu niż zwykle, lub zaatakowana osoba ma osłabiony organizm, może dojść do paraliżu i śmierci poprzedzonej silnymi skurczami.

To nie pierwsza taka sytuacja. Jak pająk znalazł się na północy Niemiec?

Po stwierdzeniu obecności czarnej wdowy zamknięto część portu i wstrzymano trwające tam prace. Firma BLG wezwała na miejsce specjalistów, którzy pomogli pozbyć się problemu. Znaleziono dwa osobniki.

Ostatnim razem w 2024 r. czarne wdowy odkryto na pokładzie statku towarowego w tej samej lokalizacji. I tym razem wezwano ekspertów, którzy zajęli się pająkami. Jednostka pozostała w porcie przez kilka tygodni.

Hodowla czarnej wdowy nielegalna w Polsce. Jest niebezpieczna

Wygląda na to, że L. mactans trafił do Niemiec razem z transportem. Nie występuje ona bowiem w przyrodzie u sąsiada Polski. Miejsca, gdzie znajdują się jej naturalne środowiska, są w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, na Kubie, w Gwatemalii, Belize, Hondurasie, Salwadorze, Nikaragui czy Kostaryce. Warto wiedzieć, że polskie władze (konkretnie resort środowiska) zakazały hodowli czarnej wdowy na terytorium państwa. Pająki te żywią się przede wszystkim owadami.

