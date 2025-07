Mrożące krew w żyłach odkrycie w niepozornym lesie. Służby ujawniają

Ciała odkryto w środku niepozornego lasu. To spokojna okolica, która lokalnej społeczności nigdy nie skojarzyłaby się z seryjnym morderstwem.

Wstrząsające znalezisko w środku gęstego lasu. „Kolejne ciała”

W Kornwalii – krainie o celtyckich korzeniach (hrabstwo znajduje się na południowym zachodzie Anglii) – odkryto zwłoki zaginionego w dniu 1 czerwca 43-latka. Został on pozbawiony życia najprawdopodobniej między 2 a 7 czerwca. Wszystko wskazuje na morderstwo. Podejrzanym o popełnienie przestępstwa jest 39-latek. Domniemanego sprawcę zatrzymano, a niebawem stanął przed sądem rejonowym w Bodmin. Wymiar sprawiedliwości zdecydował o jego aresztowaniu – w miejscu odosobnienia oczekiwał będzie na kolejną rozprawę, zaplanowaną na początku sierpnia.

I choć w akcie wymieniono tylko jeden zarzut, to jednak wszystko wskazuje na to, że wkrótce oskarżenie może zostać rozszerzone. W tym samym miejscu, gdzie odkryto ciało 39-latka, znajdowały się też „zwłoki kilku innych osób” – ustaliła redakcja Cornwall Live, która doniosła o makabrze. To raczej nie przypadek.

Alison Hernandez – komisarz policji, ekspert ds. przestępczości – poinformowała 25 lipca, że to w Paramoor Woods – razem z jednostkami specjalnymi z Narodowej Agencji ds. Przestępczości i funkcjonariuszami z całej Wielkiej Brytanii – odkryto liczne szczątki ludzkie. Tamtejsze tereny przeszukiwane są od trzech tygodni.

Jak długo szczątki znajdowały się pośrodku drzew?

Detektyw Jon Bancroft, cytowany przez portal CL, przyznał, że jest to „niezwykle skomplikowane i unikalne dochodzenie”.

Hernandez poinformowała, że wstępne ustalenia służb nie odpowiedziały jeszcze na pytania, kim są znalezione osoby, ani na kolejne – jak długo znajdowały się pośród pni w Paramoor Woods.

