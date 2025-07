Ta zabawka może zabić twojego psa. Koniecznie ją wyrzuć!

Właściciele często kierują się wyglądem, kolorem lub niską ceną. Tymczasem to, co wygląda niegroźnie na sklepowej półce, może stać się dla psa realnym zagrożeniem życia. Największy problem? Oderwane elementy.

Oderwane drobne fragmenty mogą utknąć w przełyku, żołądku lub jelitach, prowadząc do niedrożności, która często wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej i może być dla psa śmiertelna. W takich przypadkach liczy się każda minuta. Brak reakcji oznacza dramatyczny finał.

Tanie zabawki? Często oznaczają niebezpieczeństwo

Produkty z niskiej półki cenowej rzadko mają certyfikaty bezpieczeństwa. Wiele z nich to tworzywa kruszące się pod naciskiem zębów, które rozrywają się na ostre kawałki. Połknięcie ich to prosta droga do poważnych obrażeń.

Ostre krawędzie mogą poranić dziąsła lub język psa, a połknięte fragmenty mogą uszkodzić wnętrze żołądka lub jelit.

Podobnie ryzykowne są gumowe piłki i gryzaki, które po przegryzieniu zmieniają kształt, przez co mogą zaklinować się w krtani lub przełyku. W skrajnych przypadkach dochodzi do uduszenia.

Zabawki dziecięce? Nie popełniaj tego błędu

Jednym z częstszych błędów opiekunów jest oddawanie psu starych zabawek po dzieciach. To pozorne oszczędzanie, które może drogo kosztować.

Zabawki dziecięce nie są przystosowane do intensywnego gryzienia i żucia, nie posiadają odpowiednich wzmocnień i mogą łatwo się rozpaść.

Dodatkowo zawierają barwniki, farby i plastiki, które nie powinny mieć kontaktu z psim śliną i przewodem pokarmowym.

Sznury i liny – dobra zabawa pod jednym warunkiem

Sznury i plecione liny są popularne wśród właścicieli czworonogów. Idealne do przeciągania czy wspólnego treningu. Problem zaczyna się, gdy pies zostaje z nimi sam.

Pojedyncze włókna mogą zostać połknięte przez zwierzę, a tego typu ciało obce jest szczególnie trudne do usunięcia i może prowadzić do poważnych powikłań.

Zabawa nie powinna kończyć się u weterynarza

Zabawa z liną? Tak, ale tylko pod nadzorem. I koniecznie z regularną kontrolą stanu zabawki.

Jeśli chcesz chronić swojego psa, wybieraj tylko takie zabawki, które są wykonane z trwałych i nietoksycznych materiałów, mają odpowiedni rozmiar uniemożliwiający połknięcie, pozbawione są drobnych, łatwo odpadających elementów, są dostosowane do siły jego szczęk oraz pochodzą od sprawdzonych producentów, najlepiej z certyfikatem bezpieczeństwa.

Zanim wrzucisz do koszyka kolejną kolorową piłkę lub tanią linę, zastanów się dwa razy. To, co wydaje się zwykłą zabawką, może zmienić się w zagrożenie, które skończy się operacją lub stratą ukochanego pupila.

