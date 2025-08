12-latka urodziła. Jej brat ojcem dziecka?

Portal novinky.cz poinformował o nietypowej sytuacji, do jakiej doszło w Czechach, w Karlowych Warach.

12-latka z bólami brzucha. Niespodziewanie urodziła

Media poinformowały, że na początku lipca na silne bóle brzucha zaczęła uskarżać się 12-letnia dziewczynka. Nastolatkę zabrano do placówki medycznej, gdzie doszło do niespodziewanego zdarzenia – dziewczynka urodziła.

Czeski portal dodał, że dziewczynka miała wyznać tożsamość ojca urodzonego dziecka. Ma nim być rzekomo jej szesnastoletni brat. Służby badają ten trop – zlecili wykonanie testu na ojcostwo.

– Biorąc pod uwagę wiek poszkodowanej, nie możemy udzielić dalszych informacji – powiedział rzecznik policji Jakub Kopřiva w rozmowie z novinky.cz. Oświadczenie o podobnej treści wystosował szpital w Karlowych Warach.

– Mogę powiedzieć w ich imieniu, że nie publikujemy ani nie potwierdzamy informacji o prowadzonych przez nich sprawach – przekazał redakcji Jan Kopál, rzecznik Urzędu Miasta Karlowe Wary. Pod ten urząd podlega Ośrodek Ochrony Socjalnej i Prawnej Dzieci, z którym zgodnie z prawem powinien skontaktować się szpital w Karlowych Warach.

Novinky.cz dodały, że 12-letnia matka pochodzi z rodziny o dobrych socjalnych warunkach.

12-letnia matka. Poruszenie w świecie medycznym

Historia młodej matki wywołała poruszenie w czeskim środowisku medycznym. Sytuację skomentowała lekarka Jana Alešová z Czeskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Położniczego.

– Zdecydowanie nie jest to sytuacja, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia. Od czasu do czasu przychodzi do mnie 14-letnia ciężarna, ale nie młodsza – powiedziała.

– Była zdecydowanie dojrzała, jeśli już miesiączkowała. Ciąża w tak młodym wieku jest zwykle wykrywana dopiero pod koniec, kiedy nie ma już miejsca na jej przerwanie – dodała lekarka Helena Neumannová z tego samego towarzystwa.

