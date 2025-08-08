Tego nie wiedzieliście o oceanach. Te ciekawostki was zaskoczą

Oceany pokrywają prawie 71 proc. powierzchni planety. Zajmują łącznie 361 milionów kilometrów kwadratowych, a ich objętość to ponad 1 370 milionów kilometrów sześciennych. Więcej osób chodziło po powierzchni Księżyca niż było w najgłębszym miejscu oceanów.

Na pytanie o liczbę oceanów na Ziemi możemy uzyskać różne odpowiedzi w zależności od wieku pytanej osoby. W przeszłości klasyfikacja, a co za tym idzie edukacja, wskazała, że na Ziemi są trzy oceany: Spokojny, Atlantycki oraz Indyjski. Obecnie wyróżniamy ich pięć. Dwa nowe to Arktyczny i Południowy.

Ocean Spokojny

Największym i najgłębszym z pięciu oceanów jest Ocean Spokojny. Zajmuje 30 proc. powierzchni planety – 155,6 miliona kilometrów kwadratowych. Jego średnia głębokość to 4 280 metrów. Wbrew swojej nazwie jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych zbiorników wodnych – to na nim występuje najwięcej huraganów.

Ocean Atlantycki

Drugi pod względem wielkości – 76,7 miliona kilometrów kwadratowych i 20 proc. powierzchni Ziemi. Jego średnia głębokość to 3 339 m. Nazwę zawdzięcza mitologii greckiej, według której Atlantyk – „morze Atlasa” – był częścią rzeki okrążającej całą Ziemię.

Ocean Indyjski

Trzeci pod względem wielkości ocean jest zarazem najcieplejszym. Jego powierzchnia to 68,6 miliona kilometrów kwadratowych, a średnia głębokość – 3 890 m.

Ocean Południowy

Na czwartym miejscu znajduje się mający powierzchnię około 20,3 miliona kilometrów kwadratowych Ocean Południowy. Jego średnia głębokość to 3 500 – 5 000 m (według różnych źródeł).

Ocean Arktyczny

W przeszłości był uznawany za część oceanu Atlantyckiego, dzisiaj to najmniejszy i najpłytszy z piątki. Ma 15,5 miliona kilometrów kwadratowych powierzchni oraz 1 201 metrów średniej głębokości.

Historia oceanów

W przeszłości temperatura na Ziemi przekraczała 100 stopni Celsjusza, a procesy wulkaniczne wyrzucały do atmosfery parę wodną. Wraz ze stopniowym obniżaniem się temperatury na powierzchni planety, para wodna zaczęła się kondensować, woda wypełniała zagłębienia w powierzchni, tworząc pierwsze zbiorniki wodne. Oceany pojawiały i znikały się. Współczesne są dość młode – pochodzą z mezozoiku.

Głębokość oceanów

Średnia głębokość to ok. 3 752 metrów. W oceanach występują jednak rowy oceaniczne o głębokości minimum 6 000 m.

W Oceanie Indyjskim występuje Rów Sundajski. Głębokość tego obszaru to ok. 7 500 m. Ocean Atlantycki ma Rów Portorykański o maksymalnej głębokości 9500 m. Najgłębszy jest Rów Mariański, zlokalizowany w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Rozciąga się na obszarze o długości niemal 2000 km. W najniższym punkcie (Głębia Challengera) osiąga głębokość niemal 11000 m.

