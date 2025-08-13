To nie szczur czy nornica. Jest niebezpieczny dla roślin i pod ochroną

Jedni na jego widok myślą, że to myszarka polna (Apodemus agrarius), inni, że nornica (Clethrionomys glareolus), a jeszcze kolejni mówią: „Patrz, szczur!”, mając na myśli Rattus norvegicus.

Wszystkie te osoby mylą się, bowiem jest to karczownik – Arvicola. To żyjątko urocze, o gęstym i miękkim futerku (najczęściej barwy czarnej lub ciemnobrązowej) i ważące do ok. 300 g. Mierzy nawet 23 cm, choć trzeba dodać do tego jeszcze ogon, który sam w sobie może mieć do 15 cm. Żywi się głównie roślinami – trawami, kłączami, bulwami czy korzeniami (radziej owocami), choć zdarza mu się urozmaicić jadłospis, uwzględniając w nim małe ryby, ślimaki czy owady.

Należy pamiętać, że jest on objęty częściową ochroną gatunkową w Polsce. Można jednak podejmować działania odstraszające, by gryzoń ten nie niszczył upraw czy roślin ogrodowych. Jakie?

To nie szczur ani mysz. Przegoń z ogrodu karczownika. Oto legalne sposoby

Jeden ze sposobów zaproponowany został przez redakcję portalu Wirtualna Polska Kobieta. Wystarczy zalać tunele karczownika dużą ilością wody. Należy jednak zrobić to wtedy, gdy mamy pewność, że żaden osobnik Arvicola się w nim nie znajduje. Gdy wróci on do swojego domu, będzie zaniepokojony i zmusi go to do ucieczki.

Do wody można dodać też odrobinę olejku eterycznego – konkretnie lawendowego (wystarczy kilka kropel). Intensywny zapach Lavandula zniechęci go do powrotu do nory nawet wtedy, gdy woda już wyschnie. Inne zapachy, których nie znosi to zwierzę, to czosnek, czarny bez czy cebula.

Co jeszcze można zastosować w ogrodzie, by karczownik nie chciał do niego wchodzić, traktując go jako obszar zagrażający jego zdrowiu lub życiu? To dźwiękowe lub wibrujące odstraszacze – specjalnego rodzaju urządzenia, które zniechęcą go do osiedlania się na czyjejś prywatnej posesji.

